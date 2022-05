A koronavírus-járvány rendkívüli mértékben megviselte az embereket, és nem csak fizikailag, de mentálisan is, így talán annyira nem is csoda, hogy a túladagolások száma az Egyesült Államokban 2020 után 2021-ben is rekordot döntött, először átlépve a 100 ezres számot – írja a The Wall Street Journal.

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) szerdán közzétett, előzetes adatai szerint több mint 107 ezren vesztették életüket drogtúladagolás következtében a 2021-es évben, ami körülbelül 15 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A növekedés hátterében az országban tomboló ópiát-válság és az amiatt egyre jobban elterjedő fentanil állhatnak.

A helyzeten tovább rontottak a járványhoz kapcsolódó lezárások

amik a segítségkérést is megnehezítették és a mentális egészséggel foglalkozó ellátási rendszert is túlterhelték.

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokban 2000 óta több mint 1 millió életet követelt a kábítószer, ráadásul ezen halálesetek több mint fele az elmúlt hét évben történt.

A CDC eddig 103,600 túladagolásról tud 2021-re vonatkozóan, ám úgy gondolja, hogy a valódi szám ennél nagyobb lehet, mivel több gyanús esetben még nem sikerült igazolni a kábítószerek jelenlétét.

A fentanil különösen a kínálati oldalról népszerű, hiszen szintetikus, rendkívül potens anyagról van szó, mely létrehozásához nincs szükség növényi alapanyagokra, mint például mákra a heroin esetében. A szer erőssége a csempészhető anyagok számát is megnöveli adott térfogatra vonatkozóan. A szerdán nyilvánosságra hozott adatok szerint a szintetikus ópiátok okozta halálok száma 23 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, így 71,200-an veszthették életüket ezen szerek miatt.

Azonban a túladagolások száma nem csupán a fentanil miatt emelkedik,

a stimulánsok, mint a metamfetamin és a kokain is egyre nagyobb pusztítást végeznek.

Az előbbihez kapcsolódó halálesetek száma 34 százalékos növekedést követően 33 ezerre nőtt, míg a kokainhoz köthető túladagolások száma 23 százalékos emelkedést követően 24,500 volt tavaly. Mint az adatokból is látszik, sok esetben az áldozatok egynél több fajta kábítószert fogyasztottak.

Egyesek szerint ennek az oka az is lehet, hogy újabban a tengerentúlon egyre gyakoribbak a fentanillal szennyezett pörgetők, amikor a fogyasztók nem is tudják feltétlenül, hogy az általuk használt szer fentanilt is tartalmaz. De a lap írása szerint gyakoriak az olyan, receptre kapható ópiátokat imitáló hamisítványok is, melyek hatóanyaga nem valami gyengébb, hasonló szer, hanem fentanil. Éppen ezért vannak, akik szerint a fentanillal kapcsolatos haláleseteket mérgezésként lenne érdemes kezelni a túladagolás helyett.