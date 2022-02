A koronavírus-járvány nemcsak a szervezetünket támadta meg, de lelki egészségünket is alapvetően befolyásolta. A CNBC írása szerint számos pszichológus és pszichiáter számolt be arról, hogy a járvány során ugrásszerűen megnőtt a hozzájuk fordulók száma. Tekintve, hogy a fertőzés terjedésének megállítása céljából bevezetett intézkedések csaknem mindenkinek alapvetően érintették az életét, ez nem is meglepő.

A coviddal párhuzamosan járványszerűen terjedt a súlyos depresszió és a szorongás is egy a The Lancetben megjelent kutatás szerint. A tanulmány adatai azt mutatják, hogy

ezek a mentális problémák nagyobb arányban jelentkeztek a nőknél és a fiatalabbaknál, mint a férfiaknál és az idősebbeknél.

Mind a két betegség több mint 25 százalékkal több embert érintett 2020-ban, mint a korábbi években. Globálisan 53,2 millióval nőtt meg a súlyos depressziótól és 76,2 millióval a szorongástól szenvedők száma a járvány első évében.

Fotó: DESIGN CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRA / AFP

Ugyanakkor több mentális egészséggel foglalkozó szakember szerint a pandémia kezdetén az emberek meglepő ellenálló képességről tettek tanúbizonyságot, különösen a kezdeti szigorú lezárások idején. Ám a társas érintkezések elmaradása idővel elkezdte éreztetni a hatását, amit a betegséggel kapcsolatos bizonytalanság tovább rontott. Szakértők szerint akár a gyenge kötelékek és az idegenekkel történő interakciók is hozzájárulnak ahhoz, hogy az embereket a valósághoz kössék. Ezek hiányában azonban problémák léphetnek fel , különösen azok esetében, akik egyébként is sérülékenyebbek.

Sokaknak kellett szembesülniük a szőnyeg alá söpört problémáikkal is,

legyen szó akár az alkoholizmusról, akár párkapcsolati problémákról, izolációról vagy épp magányról. Előfordult például, hogy a sok szociális érintkezéssel járó, pörgős munkát végző fiatalok realizálták alkoholproblémájukat, amikor azt nem tudták a társas életre vagy épp a munkájukra fogni. De a viszonylag ritkán találkozó párok esetében is eljöhetett az igazság pillanata a karantén idején. Ugyanakkor a szociális szorongástól szenvedők a lezárások kezdetét megnyugvásként élhették meg, ám az izoláció könnyen lehet, hogy csak rontott a problémán.

Fotó: FANATIC STUDIO / GARY WATERS/ SC / AFP

Tekintve, hogy a hivatalos adatok szerint több mint 400 millióan kapták el a fertőzést, mely 5,7 milliónál több áldozatot követelt, sokan éltek át traumatikus élményeket, amit hatványozott az is, hogy gyakran még a temetésekre se gyűlhetett össze a család és a baráti kör.

A gyászhoz kapcsolódó szertartásoknak azonban oka és funkciója van, ezek elmaradása is újabb károkat okoz.

Az egészségügyi dolgozók – köztük a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek – és más, a betegséggel és annak hatásaival frontálisan találkozó szakmák képviselői közül sokan továbbra is túlélő üzemmódban léteznek, de természetesen azokat is megviselte a járvány, akik a hivatásuknak kényszerültek búcsút inteni.

A járvány miatt meghozott lezárások természetesen a fiatalok és a gyerekek életét is alapvetően megváltoztatta, és a megpróbáltatások kiheveréséhez lehet, hogy egy generációnyi időre lesz szükség. Az életkoruknak megfelelő élményektől eleső fiatalok ezeket később már nem nagyon lesznek képesek pótolni szakemberek szerint.

Ráadásul noha sokan az oltások megjelenésétől a normalitás visszatértét várták, egyre inkább úgy tűnik, hogy az új helyzetben ez a fogalom is megváltozik.

Ugyan egyre több ország szünteti meg a korlátozásokat, de a visszatérés a járvány előtti korba mégsem lehetséges teljesen, egyfajta hibrid helyzet alakul ki inkább.

Azonban abból, hogy a pandémia alatt sokan kénytelenek voltak szembenézni démonaikkal, akár pozitív dolgok is kisülhetnek, amennyiben hajlandóak vagyunk az ezzel kapcsolatos feladatokat elvégezni.