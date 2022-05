Immár négyre emelkedett a Belgiumban azonosított majomhimlős megbetegedések száma. Az előző három esethez hasonlóan a negyedik esetet is a május elején Antwerpenben megrendezett Darklands fétisfesztiválhoz kötik – számolt be róla a The Brussels Times.

Fontos, hogy mindenki, aki részt vett a Darklands fesztiválon, éber maradjon. Ha himlő okozta elváltozásokat találnak, a sürgősségi osztályon mintát lehet venni, és kerülni kell a más emberekkel való találkozást – hívta fel a figyelmet Marc Van Ranst belga virológus.

Fotó: Andrew Gal / NurPhoto via AFP

A szakember szerint a járvány terjedése egyre nagyobb területet érint, hozzátette, hogy ilyenre korábban még nem volt példa a majomhimlővírusok esetében.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy hamarosan kiadja irányelveit és tanácsait arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni akkor, ha valaki kapcsolatba került a vírussal, vagy egy fertőzött személlyel.

A majomhimlő vírus korábban többnyire csak Nyugat- és Közép-Afrikában fordul elő. Az elmúlt napokban azonban Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Izraelben, Svájcban és már Ausztriában is észleltek már majomhimlős eseteket.