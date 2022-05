A bizottság elnök asszonya megtámadta a nagy nehezen létrehozott európai egységet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő emlékeztetett, hogy Versailles-ban abban állapodtak meg az uniós kormányfők, hogy minden országnak szuverén joga, milyen energiamixet alkalmaz. Az Európai Bizottság azonban mindenféle egyeztetés nélkül előállt a javaslatával, és egységes szabályt akar. A javaslat ugyanakkor nem veszi figyelembe a földrajzi adottságokat, Magyarországra ugyanis csővezetéken érkezik a kőolaj, ez pedig egy adottság.

Ez egy atombomba a magyar gazdaság ellen

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint több százmilliárd forintba kerülne a finomítóink átalakítása, ráadásul később drága lesz az ideérkező olaj. Erre semmi szükségünk nincs – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Meg kell építeni Paksot, és növelni kell a napenergiát a jövőben a kormányfő szerint. Kiszámolták, hogy mire van szükségük, ehhez kell még öt év. Másfél évvel nem megyünk semmire – tette hozzá a miniszterelnök. De érdemes azon is elgondolkodni, hogy van-e értelme olyan megállapodásnak, ami 4-5 évbe kerül, a háború pedig most van.

Ezt a javaslatot postafordultával visszaküldtem a bizottság elnökének

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Magyarországnak ugyanannyi szavazata van, mint a többi országnak. A kormányfő szerint ő az együttműködés híve, nem szeret vétózni, de ezt nem lehet elfogadni.

„A rezsicsökkentésnek vége van, ha ezt elfogadtuk volna”

– hangsúlyozta. A miniszterelnök által folytatott harc a rezsicsökkentés érdekében történik.

A szankciókról úgy vélekedik, azok nem jó eszközök, Európának több kárt okoznak, mint Oroszországnak. Ugyanakkor a legtöbb ország elfogadja, sőt „meg van veszve” a szankciós politikáért. Magyarország vétóját csak a legfontosabb kérdésekre kell fenntartani, különben elveszítjük az összes barátot az unióban. A szankciók első öt csomagjára hajlandó volt a kormányfő igent mondani, ugyanakkor korábban jelezte, lesz egy vörös vonal, ez pedig az energiaembargó. Sőt azt sem fogják támogatni, hogy az orosz ortodox vezetőt is kitiltsák, a miniszterelnök szerint ez a vallásszabadságot sérti.

A magyar felfogás szerint ez egy orosz–ukrán háború

– mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy ezáltal nem mi a háborúnk. Ugyanakkor vannak országok, amelyek ilyenkor oldalt választanak. Véleménye szerint nekünk magyar érdekeket kell szem előtt tartani, a magyar álláspont pedig most a béke. Minden lépés, amit a kormány tesz, azt a célt szolgálja, hogy minél előbb béke legyen.

Sem az amerikai, sem a német, sem a lengyel érdeket nem fogjuk azonosítani a magyar érdekkel, ezért ki akarunk maradni ebből a háborúból. Ismétlem: Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia

– szögezte le a kormányfő, ugyanakkor eddig közel 700 ezer ukrajnai menekültet engedtünk be, és 37 millió eurónyi felajánlást tettünk.

A kormányfő szerint aki fegyvert szállít, az bajt hoz a fejére, azért került Kárpátalja is lőtávolságon belül, mert valaki fegyvert szállított. Aki fegyvert szállít be, az az ott élő embereket célponttá teszi.

Orbán Viktor közölte, jelenleg „az erdő közepében van” a kormányalakítást illetően. „A kormányalakítások esetében úgy terveztünk korábban, hogy milyen kihívásokra kell számítani.”

A pandémia még nem múlt el, tehát az is része marad a gondolkodásnak, emellett itt van a háború is. Olyan kormányt kell alakítani, amely ezeknek a kihívásoknak megfelel – mondta a kormányfő, és az új kormánnyal új munka is kezdődik. „Jelentősen átalakul majd a kabinet szerkezete, sok új embert akarok behozni” – tette hozzá. Május 20. és 30. között tervezi bemutatni a kormány tagjait – zárta az interjút a miniszterelnök.