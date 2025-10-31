Példátlan egész Európában, ami Magyarországon történt: Lázár Jánost most nagyon megdicsérték Brüsszelből – ez nagyon fájhat a románoknak

A brüsszeli közlemény szerint a tavaly feljegyezett 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám a vonatkozó adatgyűjtés 2004-es kezdete óta — közölte az MTI. Ez 5,8 százalékkal haladja meg a 2023-as 429 milliárdot. Lázár János közlekedési miniszter küln is elégedett lehet, hisen Magyarország mérték az előző év legnagyobb növekedését a vasúti utasforgalomban.

Európában kiemelkedő eredményeket mértek a vasúti utasforgalomban, Lázár János is elismerő szavakat kapott. / Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közölték: a legtöbb, 2,9 milliárd utast Németországban szállították vasúton, megelőzve Franciaországot (1,3 milliárd) és Olaszországot (843 millió).

Lázár János minisztersége alatt nőtt meg az utasforgalom

A legkevesebb utast a vasúttársaságok Litvániában (5 millió), majd Észtországban (8 millió) és Görögországban (14 millió) szállították.

A szállított utasok száma 2023-hoz képest Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben, 60 százalékkal,

megelőzve Lettországot (+13,9 százalék) és Írországot (+10 százalék).

Ezzel szemben a vasúton szállított utasok számában Románia 4,9 százalékos, Bulgária pedig 3,1 százalékos csökkenésről számolt be. Az Eurostat jelentése szerint az előző év adataihoz képest a vasúti árufuvarozás 0,8 százalékkal 375 milliárd tonnakilométerre (tkm) esett vissza 2024-ben, szemben a 2023-as 378 milliárd tonnakilométerrel.

A legtöbb árut Németországban szállították vasúton (126,3 milliárd tonnakilométer), megelőzve Lengyelországot (56,7 milliárd tonnakilométer) és Franciaországot (32,2 milliárd tonnakilométer).

A skála másik végén Írország, Luxemburg, Görögország és Észtország áll, amely országok 2024-ben kevesebb mint egymilliárd tonnakilométert regisztráltak. Az Európai Unió vasútvonalain szállított áruk fő típusai a fémércek (12,2 százalék), a koksz és finomított kőolajtermékek (10,1 százalék), valamint fémalapanyagok, illetve előállított fémtermékek (8,9 százalék) voltak - tájékoztatott az uniós statisztikai hivatal.