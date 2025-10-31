Deviza
EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF442.48 +0.18% CHF/HUF417.71 -0.25% PLN/HUF91.24 -0.35% RON/HUF76.24 -0.21% CZK/HUF15.95 -0.11% EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF442.48 +0.18% CHF/HUF417.71 -0.25% PLN/HUF91.24 -0.35% RON/HUF76.24 -0.21% CZK/HUF15.95 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04% BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
Lázár János
utas
Magyarország
Európai Unió
utasforgalom

Példátlan egész Európában, ami Magyarországon történt: Lázár Jánost most nagyon megdicsérték Brüsszelből – ez nagyon fájhat a románoknak

Tovább növekedett az Európai Unióban vasúton utazók száma 2024-ben. Az EU-ban szállított utasok száma Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben tavaly. Az Eurostat adatai szerint tehát a sokat kritizált MÁV produkálta messze a legnagyobb dinamikát, erre pedig büszke lehet Lázár János közlekedési miniszer.
VG
2025.10.31, 20:25
Frissítve: 2025.10.31, 20:25

A brüsszeli közlemény szerint a tavaly feljegyezett 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám a vonatkozó adatgyűjtés 2004-es kezdete óta — közölte az MTI. Ez 5,8 százalékkal haladja meg a 2023-as 429 milliárdot. Lázár János közlekedési miniszter küln is elégedett lehet, hisen Magyarország mérték az előző év legnagyobb növekedését a vasúti utasforgalomban.

Debrecen-Nagykereki 106-os, Lázár vasútvonal
Európában kiemelkedő eredményeket mértek a vasúti utasforgalomban, Lázár János is elismerő szavakat kapott. / Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közölték: a legtöbb, 2,9 milliárd utast Németországban szállították vasúton, megelőzve Franciaországot (1,3 milliárd) és Olaszországot (843 millió). 

Lázár János minisztersége alatt nőtt meg az utasforgalom

A legkevesebb utast a vasúttársaságok Litvániában (5 millió), majd Észtországban (8 millió) és Görögországban (14 millió) szállították.

A szállított utasok száma 2023-hoz képest Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben, 60 százalékkal,

megelőzve Lettországot (+13,9 százalék) és Írországot (+10 százalék).

Ezzel szemben a vasúton szállított utasok számában Románia 4,9 százalékos, Bulgária pedig 3,1 százalékos csökkenésről számolt be. Az Eurostat jelentése szerint az előző év adataihoz képest a vasúti árufuvarozás 0,8 százalékkal 375 milliárd tonnakilométerre (tkm) esett vissza 2024-ben, szemben a 2023-as 378 milliárd tonnakilométerrel.

A legtöbb árut Németországban szállították vasúton (126,3 milliárd tonnakilométer), megelőzve Lengyelországot (56,7 milliárd tonnakilométer) és Franciaországot (32,2 milliárd tonnakilométer).

A skála másik végén Írország, Luxemburg, Görögország és Észtország áll, amely országok 2024-ben kevesebb mint egymilliárd tonnakilométert regisztráltak. Az Európai Unió vasútvonalain szállított áruk fő típusai a fémércek (12,2 százalék), a koksz és finomított kőolajtermékek (10,1 százalék), valamint fémalapanyagok, illetve előállított fémtermékek (8,9 százalék) voltak - tájékoztatott az uniós statisztikai hivatal.

Valamiért továbbra sem kapja meg a magyar vasút a hitelt, amit Lázár szerint Magyar Péter fúrt meg

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu