Trump őrjöngeni fog: az indiai multimilliárdos rájött, hogyan verheti át az amerikai szankciókat és zsákolhatja tovább az orosz olajat – műholdfelvételek buktatták le a Samadha tankhajót

A tranzakciók értéke közel 280 millió dollár volt, a szállítási láncban pedig tudatosan elrejtették a hajók valós helyzetét. Lakshmi Mittal indiai energiavállalata az idén legalább négy alkalommal vásárolt orosz olajat, amelyet amerikai és európai szankciók alatt álló hajók szállítottak.
VG
2025.10.31., 19:25
Fotó: Bloomberg

A Guru Gobind Singh olajfinomító Pandzsábban, amelyet a Mittal Energy és az indiai állami Hindustan Petroleum közösen birtokol, idén legalább négy alkalommal fogadott orosz olajat tiltólistás hajókról, összesen mintegy 280 millió dollár értékben – derítette ki a Financial Times műholdképek, hajózási adatok és vámnyilvántartások alapján.

 Lakshmi Mittal indiai energiavállalata az idén legalább négy alkalommal vásárolt orosz olajat, amelyet amerikai és európai szankciók alatt álló hajók szállítottak / Fotó: Marcelo del Pozo / Bloomberg

Az olajat július és szeptember között szállították a Murmanszk melletti sarkköri kikötőtől az Ománi-öbölig. A végső indiai szakaszt a Samadha nevű tartályhajó teljesítette, amely ugyan nem szerepelt az amerikai szankciós listán, de az EU feketelistáján igen. A folyamatban részt vevő hajók többsége megtévesztő praktikákat alkalmazott: kikapcsolták helyzetjelzőiket vagy egyenesen hamis pozíciót sugároztak.

Ezeket a taktikákat több alkalommal is láttuk már az orosz árnyékflotta és más, a nyugati kereskedelmi korlátozásokat elkerülő hajók esetében. Jól látszik, hogy a résztvevők nem akarnak megjelenni az uniós és az amerikai hatóságok radarján 

– kommentálta az ügyet Emily Kilcrease, a Center for a New American Security igazgatója.

Az orosz olaj Lakshmi Mittal, az ArcelorMittal világméretű acél- és bányászati birodalmának vezetőjének érdekeltségéhez tartozó energetikai létesítménybe futott be.

A HMEL, a finomító tulajdonosa, a publikáció után kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy mindig komolyan veszik a „megfelelő ellenőrzési és megfelelőségi eljárásokat”. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy nem voltak tisztában a nyersolaj további szállítóhajóinak részleteivel, illetve azok esetleges pozícióelrejtési kísérleteivel. A HMEL közölte, hogy a közelmúltbeli szankciókra reagálva felfüggesztette az orosz olaj vásárlását.

Indiában virágzik az orosz olajimport

India az ukrajnai háború kezdete óta a legnagyobb orosz olajimportőrök közé került, kedvezményes áron vásárolva a nyugati vásárlók elfordulása miatt. Az idei évben az orosz tengeri nyersolaj-kivitel napi átlagban ötmillió hordó volt, ebből 1,7 millió hordót India vásárolt – derül ki a Kpler adataiból.

A négy azonosított szállítmány esetében a Samadha többször járt Mundra kikötőjében, hogy felvegye az EU- és amerikai szankciók alatt álló hajókról érkező olajat. 

Műholdképek és helyzetjelző-adatok szerint a Samadha gyakran hamis pozíciót sugárzott, miközben a valóságban a tiltólistás hajókkal találkozott az Ománi-öbölben, valószínűleg hajóról hajóra történő átfejtés érdekében.

A Samadha tulajdonosát, az Erika Freight Limitedet, amely a Seychelles-szigeteken van bejegyezve, és amely több árnyékflottába tartozó hajóval is kapcsolatban áll, azóta az Egyesült Királyság is szankcionálta.

Az ügy jól mutatja, hogy a globális olajkereskedelemben a szankciók kijátszására irányuló stratégiák mögött a legnagyobb ipari szereplők is hajlandók kockázatot vállalni, miközben Washington és Brüsszel igyekszik nyomást gyakorolni a legnagyobb importőrökre. Az ügy napvilágra kerülése azonban tovább ronthat az indiai–amerikai kapcsolatokon, amelyek eddig is megsínylették Donald Trump elnök vámháborúját.

