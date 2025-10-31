A Nyugat most megúszta Kína haragját: tűzszünethez vezetett a Trump-Hszi csúcs – ritkaföldfémek miatt azonban újra kitörhet a háború

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint Kína komoly hibát követett el, amikor a ritkaföldfém-export leállításával fenyegetőzött. Washington a következő 12-24 hónapban biztosítja a kritikus nyersanyagok alternatív forrásait, miközben a két nagyhatalom közötti kereskedelmi tárgyalások újra stabilizálódtak.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint Kína rövid távon nem tudja nyomás alá helyezni az Egyesült Államokat a ritkaföldfémekkel, a Trump-kormány pedig gyors büntetőlépésekkel Peking ellen fordíthatja a saját fegyverét / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek újra felszínre kerültek, amikor Kína a ritkaföldfémek szigorú exportkontrollját jelentette be, válaszul az amerikai kiviteli korlátozásokra. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint azonban Peking „óriási hibát követett el”, amikor fegyvert szegezett a világ egyik legfontosabb nyersanyagára.

Egy dolog, ha az asztalra teszed a fegyvert, de más dolog, ha valóban lövéseket adsz le

– mondta Bessent a Financial Timesnak adott interjújában.

A miniszter hozzátette, hogy Kína befolyása a ritkaföldfémek piacán a következő 12-24 hónapban el fog tűnni, mivel az Egyesült Államok már alternatív források biztosításán dolgozik más nyugati szövetségesekkel együtt. A Trump-kormány azonban kész volt arra, hogy a pekingi exportkorlátozások fenntartása esetén további fegyvereket vessen be a vámháborúban.

Bessent szerint azonban a Trump-Hszi csúcstalálkozó után sikerült elérni egy „óvatos amerikai-kínai egyensúly”, kiemelve, hogy a vezetők tiszteletteljesen ülték végig a tárgyalásokat, és mindkét oldal a stabilitásra és együttműködésre törekedett.

Mégsem sül el a ritkaföldfém-fegyver

A tárgyalások eredményeként Kína elhalasztotta a ritkaföldfém-szabályozás bevezetését, jelentős mennyiségű amerikai szója vásárlására kötelezte magát, és engedélyezte, hogy amerikai befektetők átvigyék az irányítást a TikTok felett az Egyesült Államokban. Az amerikaiak viszonozva elhalasztották a kínai cégek tömeges kereskedelmi feketelistára tételét, és Trump csökkentette a fentanilhoz kapcsolódó vámokat, miután Hszi ígéretet tett a halálos drog előállításához szükséges vegyi anyagok exportjának ellenőrzésére.

Bessent szerint azonban a két ország csak „felfüggesztette az ellenségeskedést”, és a strukturális változásokra továbbra is lehetőség van. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok erős gazdasági, technológiai és pénzügyi pozíciója biztosítja, hogy Trump „bebetonozza és bővítse” a nemzet előnyét, amit a kínaiak is elismernek.