A Nyugat most megúszta Kína haragját: tűzszünethez vezetett a Trump-Hszi csúcs – ritkaföldfémek miatt azonban újra kitörhet a háború
Az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint Kína komoly hibát követett el, amikor a ritkaföldfém-export leállításával fenyegetőzött. Washington a következő 12-24 hónapban biztosítja a kritikus nyersanyagok alternatív forrásait, miközben a két nagyhatalom közötti kereskedelmi tárgyalások újra stabilizálódtak.
Az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek újra felszínre kerültek, amikor Kína a ritkaföldfémek szigorú exportkontrollját jelentette be, válaszul az amerikai kiviteli korlátozásokra. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint azonban Peking „óriási hibát követett el”, amikor fegyvert szegezett a világ egyik legfontosabb nyersanyagára.
Egy dolog, ha az asztalra teszed a fegyvert, de más dolog, ha valóban lövéseket adsz le
– mondta Bessent a Financial Timesnak adott interjújában.
A miniszter hozzátette, hogy Kína befolyása a ritkaföldfémek piacán a következő 12-24 hónapban el fog tűnni, mivel az Egyesült Államok már alternatív források biztosításán dolgozik más nyugati szövetségesekkel együtt. A Trump-kormány azonban kész volt arra, hogy a pekingi exportkorlátozások fenntartása esetén további fegyvereket vessen be a vámháborúban.
Bessent szerint azonban a Trump-Hszi csúcstalálkozó után sikerült elérni egy „óvatos amerikai-kínai egyensúly”, kiemelve, hogy a vezetők tiszteletteljesen ülték végig a tárgyalásokat, és mindkét oldal a stabilitásra és együttműködésre törekedett.
Mégsem sül el a ritkaföldfém-fegyver
A tárgyalások eredményeként Kína elhalasztotta a ritkaföldfém-szabályozás bevezetését, jelentős mennyiségű amerikai szója vásárlására kötelezte magát, és engedélyezte, hogy amerikai befektetők átvigyék az irányítást a TikTok felett az Egyesült Államokban. Az amerikaiak viszonozva elhalasztották a kínai cégek tömeges kereskedelmi feketelistára tételét, és Trump csökkentette a fentanilhoz kapcsolódó vámokat, miután Hszi ígéretet tett a halálos drog előállításához szükséges vegyi anyagok exportjának ellenőrzésére.
Bessent szerint azonban a két ország csak „felfüggesztette az ellenségeskedést”, és a strukturális változásokra továbbra is lehetőség van. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok erős gazdasági, technológiai és pénzügyi pozíciója biztosítja, hogy Trump „bebetonozza és bővítse” a nemzet előnyét, amit a kínaiak is elismernek.
A közeljövőben aláírandó megállapodás Bessent szerint stabil marad, s bár kisebb zökkenők előfordulhatnak, az új kommunikációs csatornák révén a két ország képes lesz fenntartani a kereskedelmi egyensúlyt a globális gazdaság érdekében.
A pekingi kereskedelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy tovább mélyíti és szélesíti a stratégiai fontosságú ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásait. Kína határozottan (és nem először) egyértelművé tette, hogy a globális technológiai versenyben bizonyos nyersanyagok feletti szinte teljes dominanciáját is kész akár fegyverként használni.