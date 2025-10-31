Deviza
A Nyugat most megúszta Kína haragját: tűzszünethez vezetett a Trump-Hszi csúcs – ritkaföldfémek miatt azonban újra kitörhet a háború

A kereskedelmi tárgyalások stabilizálódtak Trump és Hszi találkozója után, de a két nagyhatalom közti vámháború könnyen elfajulhat. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint Kína rövid távon nem tudja nyomás alá helyezni az Egyesült Államokat a ritkaföldfémekkel.
VG
2025.10.31., 18:54

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint Kína komoly hibát követett el, amikor a ritkaföldfém-export leállításával fenyegetőzött. Washington a következő 12-24 hónapban biztosítja a kritikus nyersanyagok alternatív forrásait, miközben a két nagyhatalom közötti kereskedelmi tárgyalások újra stabilizálódtak.

Scott Bessent kínai ritkaföldfém trump-kormány
Scott Bessent pénzügyminiszter szerint Kína rövid távon nem tudja nyomás alá helyezni az Egyesült Államokat a ritkaföldfémekkel, a Trump-kormány pedig gyors büntetőlépésekkel Peking ellen fordíthatja a saját fegyverét / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek újra felszínre kerültek, amikor Kína a ritkaföldfémek szigorú exportkontrollját jelentette be, válaszul az amerikai kiviteli korlátozásokra. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint azonban Peking „óriási hibát követett el”, amikor fegyvert szegezett a világ egyik legfontosabb nyersanyagára.

Egy dolog, ha az asztalra teszed a fegyvert, de más dolog, ha valóban lövéseket adsz le

– mondta Bessent a Financial Timesnak adott interjújában.

A miniszter hozzátette, hogy Kína befolyása a ritkaföldfémek piacán a következő 12-24 hónapban el fog tűnni, mivel az Egyesült Államok már alternatív források biztosításán dolgozik más nyugati szövetségesekkel együtt. A Trump-kormány azonban kész volt arra, hogy a pekingi exportkorlátozások fenntartása esetén  további fegyvereket vessen be a vámháborúban.

Bessent szerint azonban a Trump-Hszi csúcstalálkozó után sikerült elérni egy „óvatos amerikai-kínai egyensúly”, kiemelve, hogy a vezetők tiszteletteljesen ülték végig a tárgyalásokat, és mindkét oldal a stabilitásra és együttműködésre törekedett.

Mégsem sül el a ritkaföldfém-fegyver

A tárgyalások eredményeként Kína elhalasztotta a ritkaföldfém-szabályozás bevezetését, jelentős mennyiségű amerikai szója vásárlására kötelezte magát, és engedélyezte, hogy amerikai befektetők átvigyék az irányítást a TikTok felett az Egyesült Államokban. Az amerikaiak viszonozva elhalasztották a kínai cégek tömeges kereskedelmi feketelistára tételét, és Trump csökkentette a fentanilhoz kapcsolódó vámokat, miután Hszi ígéretet tett a halálos drog előállításához szükséges vegyi anyagok exportjának ellenőrzésére.

Bessent szerint azonban a két ország csak „felfüggesztette az ellenségeskedést”, és a strukturális változásokra továbbra is lehetőség van. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok erős gazdasági, technológiai és pénzügyi pozíciója biztosítja, hogy Trump „bebetonozza és bővítse” a nemzet előnyét, amit a kínaiak is elismernek.

A közeljövőben aláírandó megállapodás Bessent szerint stabil marad, s bár kisebb zökkenők előfordulhatnak, az új kommunikációs csatornák révén a két ország képes lesz fenntartani a kereskedelmi egyensúlyt a globális gazdaság érdekében.

Ez most már egyértelmű: Kína megkezdte átvenni az uralmat a világ felett – megszabta az új játékszabályokat

A pekingi kereskedelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy tovább mélyíti és szélesíti a stratégiai fontosságú ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásait. Kína határozottan (és nem először) egyértelművé tette, hogy a globális technológiai versenyben bizonyos nyersanyagok feletti szinte teljes dominanciáját is kész akár fegyverként használni

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
796 cikk

 

 

