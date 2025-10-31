Zártkerti ingatlanok sorsa: új kormányrendelet született, ez vár a tulajdonosokra — az első nagyvárosban már döntöttek

A zártkertek helyzetének rendezése évek óta visszatérő kérdés Tatán is, ahol a város több mint 20 ezer ingatlanából mintegy 2200 tartozik ebbe a kategóriába — közölte a Kemma.

A zártkerti ingatlanok helyzetét kormányrendelet szabályozza innentől Tatán. / Fotó: Denphumi / Shutterstock

Rengetegen várták a hírt, amely megnyitja a kaput a zártkerti ingatlanok egyszerűsített művelés alóli kivonásának. Az október 30-i Magyar Közlönyben meg is jelent a kormányrendelet, amely rendezi a kérdést, valamint az eljárás folyamatát.

Ingatlan zártkerti nyilvántartása és a művelés alóli kivonás folyamata

Mit is jelent az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása, és hogyan valósulhat meg a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása?

A zártkerti besorolás sokszor nem tükrözi a valós használatot: sok helyen már régóta állandó lakók élnek, vagy rekreációs célra használják a telkeket, mégis termőföldként szerepelnek a nyilvántartásban.

Most megnyílik a kapu, hogy a tulajdonos lépjen a zártkert átminősítése felé, hiszen október 30-án megjelent az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtását módosító rendelet, amely rendezi az művelés alóli kivonás folyamatot. A zártkertek átminősítése Tatán már a szeptemberi testületi ülésen is szóba került, és hamarosan dönthetnek is róla.

A képviselő-testület szeptemberi ülésére Michl József polgármester és dr. Horváth József jegyző készített előterjesztést a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának lehetőségéről. Az új, 2025-ben hatályba lépő jogszabály ugyanis ismét lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben meghatározzák: mely településrészeken engedélyezik ezt a folyamatot.

A nyári rendelkezések a keretszabályokat adták meg a zártkerti ingatlanok átminősítéséhez . Eszerint, ha egy önkormányzat rendeletben engedélyezi, kivonhatják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Ez megszünteti a földforgalmi korlátozásokat, nem kell többé földvédelmi járulékot fizetni, és akár hitel, vagy családtámogatás is igényelhető. Az átminősítés akár csak egy telekrészre is kérhető.