Friss GDP, külkereskedelmi adatok és kamatdöntések mozgatták a hetet – jövő héten a hazai blue chipek kerülnek sorra

Nemzetközi szinten a figyelem a kamatdöntésekre és a gyorsjelentési szezonra összpontosult. A Fed október 29-én 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, ezzel folytatva a monetáris lazítást, míg az Európai Központi Bank egy nappal később nem változtatott a kondíciókon. A jegybankok döntései a gazdasági lassulás és a visszafogott infláció közötti egyensúlykeresés jegyében születtek.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

A vállalati gyorsjelentések frontján a frankfurti tőzsdén jegyzett Adidas felülteljesítette az elemzői várakozásokat, az észak-amerikai eladások és az online forgalom erősödése miatt. Az Egyesült Államokban a technológiai óriások vitték a prímet: a Meta és a Microsoft a vártnál jobb számokat közölt, míg az Amazon és az Apple friss jelentései szintén stabil növekedést mutattak, ami megerősítette, hogy a technológiai szektor továbbra is a globális piac motorja.

Az eurózóna gazdasága az Eurostat előzetes becslése szerint a harmadik negyedévben 0,1 százalékkal bővült negyedéves alapon, míg éves szinten 1,2 százalékos növekedést mutatott. A maginfláció októberre 2,3 százalék körül alakulhat, ami az inflációs nyomás további enyhülését jelzi.

Hazai gazdaság – friss adatok

Itthon a Központi Statisztikai Hivatal közzétette a szeptemberi külkereskedelmi adatokat: az export mindössze 0,5 százalékkal, az import viszont több mint 8 százalékkal nőtt az előző évhez képest, így a külkereskedelmi mérleg 589 millió eurós többlettel zárt. A növekedést főként az energia- és gépipari export, míg az importoldali bővülést a fogyasztás élénkülése húzta.

A magyar GDP az idei harmadik negyedévben 0,6 százalékkal haladta meg a tavalyi értéket, ami lassú, de pozitív növekedést jelez. A bővülés elsősorban a szolgáltatásoknak és az építőiparnak köszönhető, az ipari teljesítmény azonban továbbra is gyenge. A turizmus is mérsékelt javulást mutatott: a vendégéjszakák száma 2-3 százalékkal emelkedett, főként a belföldi forgalom erősödésének hatására.

A jövő hét a hazai vállalati szektorra irányítja majd a figyelmet. November 4-én a KSH közli a lakásépítések és építési engedélyek első három negyedéves adatait, míg november 6-án érkezik az ipari termelés és a kiskereskedelem szeptemberi statisztikája. A nemzetközi gyorsjelentések közül a Pfizer és a McDonald’s publikál adatsorokat, itthon pedig a Richter, az OTP és a Mol teszi közzé negyedéves jelentését.