Elindult az orosz dominó: elzárta az első EU-tag az üzemanyag útját Európa felé – ez a Lukoil-szankció következménye
Bulgária ideiglenesen megtiltotta a kőolajtermékek – elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyag – exportját az Európai Unió tagállamai felé. A lépést a Lukoil elleni amerikai szankciókkal és az ország energiaellátásának védelmével indokolták.
A bolgár törvényhozás 135 igen szavazattal, mindössze négy nem és 42 tartózkodás mellett fogadta el az intézkedést, amely azonnali hatállyal korlátozza az üzemanyagok kivitelét az uniós országokba – írta az orosz Interfax hírügynökség. A javaslatot a GERB, az Új Kezdet, a Van Ilyen Nép és az Egyesült Baloldal pártok képviselői terjesztették be.
Bulgária nem lesz a nyugati szankciók áldozata
A parlamenti többség szerint a döntés célja az ország energia-biztonságának garantálása és a hazai üzemanyagpiac stabilitásának megőrzése, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Lukoil ellen – ez a vállalat működteti az ország egyetlen olajfinomítóját, a Burgasz melletti üzemet.
A tilalom nem vonatkozik a hajók és repülőgépek tankolására, sem a bolgár, sem a külföldi járatok esetében, továbbá kivételt kapnak az uniós és NATO-szövetséges fegyveres erők ellátásai is.
A döntés feszültséget kelthet az EU belső energiapiacán, hiszen Bulgária az elmúlt években jelentős dízel-exportőr volt a térségben, különösen a háborús helyzet miatt akadozó orosz szállítások idején.
A lépés így közvetve a régiós üzemanyagárakra is nyomást gyakorolhat a következő hetekben.
Ennek Magyarország is az érintettje lehet, hiszen a korlátozás újra megmozgathatja a piacot. A hazai energiaellátás a Mol-Janaf vita után most Keletről is akadályokkal szembesülhet.
Ahogy arról a Világgazdaság is több cikkben beszámolt, Washington a múlt héten jelentett be szankciókat a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajtársaságok ellen, befagyasztva a cégek Egyesült Államokban lévő valamennyi kinnlevőségét, és megtiltva minden amerikai vállalatnak a kereskedést ezekkel a cégekkel. Az orosz cégekkel együttműködő vállalatokat is szankcióval sújthatják.
