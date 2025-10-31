Rendkívüli: a Pentagon jóváhagyta, Ukrajna mégis megkaphatja a Tomahawk-rakétákat – Putyin már csak Trumpban reménykedhet

A Pentagon zöld utat adott a Tomahawknak: az amerikai védelmi minisztérium szerint sem logisztikai, sem készletbiztonsági akadálya nincs annak, hogy Ukrajna több mint 1600 kilométeres hatótávolságú robotrepülőgépeket kapjon. A döntés most Donald Trump kezében van – a Fehér Házon belül azonban még nincs egyetértés az ügyben.

A Pentagon engedélyezte, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk robotrepülőgépeket kaphasson, miután megállapította, hogy az nem veszélyeztetné az Egyesült Államok készleteit / Fotó: Notimex via AFP

A CNN értesülései alapján a hadvezetés már hetekkel ezelőtt tájékoztatta a Fehér Házat: a Tomahawkok átadása nem gyengítené az Egyesült Államok védelmi képességét. Mindez éppen azelőtt történt, hogy Trump találkozott volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki a fegyverekkel orosz energetikai célpontokat szeretne támadni, akár a fronttól több száz kilométerre is.

Trump a találkozón még úgy fogalmazott: „nem akarjuk odaadni azt, amire nekünk is szükségünk van az ország védelmére”. Néhány nappal korábban viszont még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „rengeteg Tomahawkkal” rendelkezik, és akár Ukrajnának is juthatna belőlük.

Egy telefonhívás mentette meg Oroszországot a Tomahawk-esőtől

A fordulat Vlagyimir Putyin telefonhívása után jött. Az orosz elnök figyelmeztette Trumpot: a Tomahawkok elérhetik Moszkvát és Szentpétervárt, s bár nem változtatnának jelentősen a fronthelyzeten, súlyosan megmérgeznék az amerikai-orosz kapcsolatokat. Egy nappal később Trump Zelenszkijnek már azt mondta: „nem most” – vagyis az engedély egyelőre elmarad.

A Pentagon közben továbbra is vizsgálja, hogyan Ukrajna egyáltalán tudná-e használni a fegyvereket. A Tomahawkokat ugyanis eredetileg hadihajókra és tengeralattjárókra tervezték, miközben az ukrán haditengerészet nagy része már megsemmisült.

Az amerikai tengerészgyalogság és a szárazföldi erők ugyan fejlesztettek szárazföldi indítórendszereket, de ezek átadása újabb politikai döntést igényelne.

Európai tisztviselők ugyanakkor úgy látják: ha a rakéták megérkeznének, Kijev saját maga is képes lenne „megoldani” a technikai akadályokat – ahogy korábban a brit Storm Shadow rakétákat is sikeresen integrálták szovjet eredetű vadászgépeikre.

Zelenszkij az X-en azt írta a héten, hogy célja még az év vége előtt kiterjeszteni Ukrajna hosszú hatótávolságú csapásmérő képességét, hogy „igazságos feltételek mellett” zárhassák le a háborút.

„A globális szankciók és a mi precíziós csapásaink együtt dolgoznak azon, hogy a háborút Ukrajna számára méltányos feltételekkel fejezzük be” – fogalmazott az elnök.