Deviza
EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF442.48 +0.18% CHF/HUF417.71 -0.25% PLN/HUF91.24 -0.35% RON/HUF76.24 -0.21% CZK/HUF15.95 -0.11% EUR/HUF388.35 -0.04% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF442.48 +0.18% CHF/HUF417.71 -0.25% PLN/HUF91.24 -0.35% RON/HUF76.24 -0.21% CZK/HUF15.95 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04% BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
kerozin
ellátás
kerozinhiány

Ferihegyi repülőtér: bejelentést tett a Budapest Airport a kerozinhiányról – "Mindent megteszünk, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon"

Nem sikerült teljes egészében megoldani a problémát, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren majd csak egy hét múlva áll helyre az ellátási lánc és a kerozinszállítás. A tervezettek szerint az új dátum 2025. november 7. este. Ugyanakkor mindebből eddig az utasok semmit sem érzékeltek.
VG - MTI
2025.10.31, 21:25
Frissítve: 2025.10.31, 22:05

A Budapest Airport október 22-én arról tájékoztatott, hogy az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre — közölte az MTI.

kerozin
A kerozinszállítás nem állt helyre teljes egészében Ferihegyen / Fotó: Koszticsák Szilárd

Eredetileg azt tervezték, hogy ez az állapot október 31-gyel véget ér, azonban ez nem történt meg, a probléma továbbra is fennáll.

Kerozin: bejelentést tett a Budapest Airport

Annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket, amíg a készletek helyre nem állnak. A repülőteret üzemeltető Budapest Airport pénteki közleménye szerint a november 7-éig szóló hosszabbítás mögött biztonsági és elővigyázatossági okok állnak annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, és a repülőtér forgalma gördülékeny maradjon.

Új ferihegyi vasút: kiderült az első név, francia óriáscég lehet a befutó

A közleményben kitértek arra, hogy az ellátási láncban jelentkező fennakadások a légi közlekedésben ismert jelenségek. Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy különböző, a budapesti repülőtéren kívül álló okok miatt átmeneti fennakadások léptek fel az ellátásban. 

Hasonló helyzetek külföldi repülőtereken is előfordulnak, hiszen a kerozint általában külső helyszínről szállítják a légikikötőkbe.

A Budapest Airport hangsúlyozta: a mostani, üzemanyagfelvétellel kapcsolatos intézkedésből az utazóközönség semmit nem érzékelt, a repülőtér fennakadás nélkül üzemelt és üzemel. A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az utasforgalom továbbra is zavartalan maradjon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu