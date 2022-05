Egyre több táborszervező emel árat a megnövekedett költségek miatt, így a vakációs programok díjai is hétről hétre változhatnak – derül ki a Táborfigyelő összefoglalójából.

Időben foglaljon tábort gyerekének

Az idő pénz, és ez a közmondás a táborok világában nemhogy aktuális, de különösen sürgető, ugyanis az árak sok vakációs lehetőségnél emelkedtek.

„Az elmúlt két-három hétben rengeteg táborszervező jelezte, hogy kénytelen árat emelni, ugyanis a kiadásai, az étkeztetési költségek vagy a gyerekek szállásának díjai megemelkedtek. A jó hír, hogy az érintett táboroztatók úgy nyilatkoztak, hogy a korábban lefoglalt táborok árain nem változtatnak, azaz a már lefoglalt programok esetében nem várható árnövekedés” – mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

Fotó: Lang Róbert

Már csak egy hónap van a nyári szünet kezdetéig, és ilyenkor hatalmas a tumultus a táborjelentkezéseknél. A legjobb ár-érték arányú turnusok pedig nagyon gyorsan betelnek.

Az árnövekedés folytatódhat, nem garantálható, hogy egy vakációs program mai ára akár két héten belül ne emelkedne 5-10 százalékkal – tette hozzá a szakember.

Az árak növekedése ellenére rekordrészvételre lehet számítani az idei nyári szünetben, sőt a hagyományos tábortémák mellett egyre több meghökkentő vagy extrém táborra is jelentkezhetnek az érdeklődő gyerekek és szüleik. A kínálat már most is hatalmas, közel 900 ellenőrzött táborturnust lehet foglalni a Táborfigyelőn.