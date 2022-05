Bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe egy idős úr, amiért 84 éve dolgozik ugyanazon a munkahelyen. A 100 éves bácsi még tanulóként, 15 évesen kezdett el dolgozni egy textilipari vállalatnál Brazíliában.

Walter Orthmann így most két fontos eseményt is ünnepelt: a születésnapját és a világrekordot

– írja a CNBC.

Fotó: Guinness World Records

Az idős bácsiról még annyit jelent tudni, hogy négy testvére van, és ő volt a legidősebb gyermek, ezért már fiatalon elküldték dolgozni, hogy megkeresse a betevőt a családnak. A munkához egyébként német tudásra volt szükség, így előnyt jelentett, hogy kiválóan tud németül.

Eleinte szállítói asszisztens volt, majd szépen lépdelt felfelé a ranglétrán, és végül kinevezték értékesítési igazgatónak.

Walter annak ellenére, hogy szinte egész életében csak dolgozott, kitűnő egészségnek örvend, fittségét sporttal őrzi meg, minden nap edz, kocsit vezet, és a mai napig bejár az irodába. Az idős úr kevés szabadidejében sörözni is szeret.

Amikor azt csináljuk, amit szeretünk, akkor nem vesszük észre, hogy telik az idő

– nyilatkozta a Guinness World Recordsnak.

A bácsi azt is elárulta, nem stresszel sokat, mindig az adott napra és az adott pillanatra koncentrál. 84 év után is lelkesen kel fel reggelente, és alig várja, hogy bemenjen dolgozni, egyelőre nem is tervez nyugdíjba vonulni.