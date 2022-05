Márciusban elkezdték visszarendelni a vállalatok a dolgozóikat az irodákba, ám az amerikaiak már csak kövér bónusz fejében voltak hajlandók feladni a home office-t. Az International Workplace Group elemzése szerint azonban a rugalmas munkavégzés még ennél is fontosabb, és a munkavállalók háromnegyede ezt még a pénznél is többre értékeli. A multik elkezdtek aggódni, hogy fogják megtartani az alkalmazottakat, ugyanis a pandémia alatt nagyot fordult a világ, lejárt a többkörös állásinterjúk ideje, és már nem a dolgozók küzdenek az állásért, hanem a cégek a munkaerőért. Olyan felmérések is napvilágra kerültek, amelyek azt mutatták, hogy tíz brit dolgozóból hét tervezi elhagyni az állását.

Négymillió amerikai munkavállaló mond fel minden hónapban

– írja a BBC. A nagy felmondásoknak meglett azonban a böjtje, a kilépők ötöde megbánta a döntését, mert nem azt kapta, amire számított. A munkahelyváltóknak pedig mindössze a 26 százaléka érzi jól magát az új munkahelyén.

Fotó: Shutterstock

A nagyvállalatok versenyeznek a jó munkaerőért, többnyire magasabb pozícióval és érdekesebb munkakörrel csábítják át a dolgozókat, és míg a kisebb cégek és a családi vállalkozások jellemzően nem tehetik meg, ők még rá is tudnak kínálni a fizetésre. A portálnak nyilatkozó hölgy például arra panaszkodott, hogy az ígért előrelépés és a kreatív feladatok helyett megnövekedett az adminisztrációs munkája.

A The Muse idei felmérésében, amely több mint 2500 amerikai munkavállalót kérdezett meg,

72 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az új munkaköre nagyon különbözik attól, amit elhitettek vele, és csaknem felük nyilatkozott úgy, hogy inkább megpróbálná visszaszerezni régi állását.

A kilépést a pszichológiai folyamatok is generálják, például ha sokan felmondanak egy munkahelyen, akkor a többiek is felbátorodnak, vagy éppen pont attól félnek, hogy kilógnak a sorból, ha nem követik a többieket.