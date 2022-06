A félautomata fegyverek vásárlásának alsó korhatárát 21 évre felemelő törvényjavaslatot fogadott el az amerikai képviselőház szerdán késő este az elmúlt hetek több tucat halálos áldozatot követelő tömeges lövöldözéseire válaszul, amelyek elkövetői több esetben is 21 évnél fiatalabb személyek voltak - jelentette a Newsweek című amerikai hetilap magyar idő szerint csütörtökön.

A mérsékelt baloldali-liberális hetilap online tudósítása szerint a Protecting Our Kids Act (Védjük meg a gyermekeinket, POKA) nevű jogszabály-javaslat előírja a lőfegyverek biztonságos tárolását, továbbá igyekszik visszaszorítani a törvénytelen fegyverkereskedelmet is. A törvényjavaslat új, szövetségi szintű bűncselekményként határozza meg a nagymennyiségű lőszer tárolására alkalmas "óriástárak" értékesítését és gyártását is, valamint a strómanokon keresztül történő vásárlást és fegyverkereskedelmet. A fegyverre külön felszerelt "óriástárak" segítségével a félautomata fegyverek gyorstüzelésű fegyverekké alakíthatók.

Fotó: AFP

A félautomata fegyvereket gyakorlatilag automata fegyverekké alakító "óriástárakat" és a házi barkácsolású fegyvereket is betiltotta a POKA, mivel az amerikai rendőrség az utóbbiakat - sorozatszám híján - nem tudja ellenőrizni és hivatalosan nyilvántartani. Eredetileg a törvénytervezetet a képviselőház demokrata párti többségű igazságügyi bizottsága múlt héten 25:19 arányban fogadta el, míg a szerda esti plenáris ülésen 223-204 arányban szavazták meg az amerikai kongresszus alsóházában, ahol öt republikánus párti képviselő is a javaslat mellett voksolt.

A plenáris vitában viszont több republikánus párti képviselő azzal utasította el a javaslatot, hogy az alkotmányellenes módon korlátozza az amerikai állampolgárok alapjogait. "Ez (a javaslat) több millió illegális fegyvert csempészáruvá változtatna, a törvénytisztelő, fegyvertartó állampolgárokból pedig szövetségi bűncselekményt elkövető bűnözőt faragna" - hangsúlyozta Michelle Fischbach minnesotai republikánus képviselő a javaslat vitája során.

Ez a törvényjavaslat újra arra emlékeztet bennünket, hogy a Demokrata Párt politikusai nem tisztelik az (amerikai alkotmány) második módosításából fakadó jogokat - tette hozzá Fischbach képviselő, aki szerint a javaslatnak a lőfegyverek biztonságos tárolását előíró passzusai a negyedik alkotmánymódosítás azon szakaszait sértik, amelyek a jogtalan házkutatás és lefoglalás ellen védik az amerikai állampolgárokat. A republikánus politikus szerint ráadásul a törvényjavaslatban szereplő nyomon követési feltételek miatt minden egyes fegyver számos alkatrészébe kellene sorozatszámot ütni. A fentiek miatt a POKA szenátusi elfogadása meglehetősen bizonytalan a felsőház 50-50 arányú demokrata-republikánus párti megosztottsága miatt.