Új elemmel bővült az Airbnb, a Solo Traveler funkciónak köszönhetően biztonságosabb lesz egyedül utazni

– írja a Breaking Travel News.

A rendszer akkor ajánlja fel az opciót, ha valaki egy személyre foglal bérleményt. A platform amellett, hogy szakértői tippeket ad a turistáknak, a helyszín körülményeit is alaposan körbejárja, és extra kérdéseket tesz fel a házigazdáknak, több lakrészes ház esetén például arról, hogy kik tartózkodnak még a szálláson, illetve mennyire biztonságos a környék. A témaköröket is az alapján állították össze, amelyeket az egyedülálló turisták egy korábbi kutatás alkalmával fontosnak tartottak.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Az alkalmazás arra is lehetőséget ad, hogy az utazó meghatalmazzon egy másik személyt, aki hozzáférhet a tartózkodási helyéhez, a címéhez és a szálláson töltött időtartamhoz a be- és a kicsekkolás dátumával együtt, ez azért lehet hasznos, mert

nyomon követhető a turista mozgástere, és hamar kiderül, ha valami rendellenes történik.

Veszélyhelyzet esetén az ezzel megbízott kontaktot értesítik.

Az újítást a megváltozott igények hívták életre. Az Airbnb belső adatai szerint 2021-ben

az egy éjszakára történő foglalások 26 százalékát az egyéni utazók tették ki. Az idei év első negyedévében pedig a többnapos szállásoknak már több mint az 50 százalékát ők vették igénybe.

Az Airbnb az idén több védelmi funkciót is bevezetett: éjjel-nappal hívható segélyvonalakat üzemeltetnek, és az ügyfél hívása egy kattintással összekapcsolható a helyi segélyszolgálatokkal. Biztonsági garanciát is vállalnak a szállásokért, például ha nem az a színvonal várja a vendéget, mint amit meghirdettek. Ausztráliában épp most vizsgálja a versenyfelügyelet azt az ügyet, hogy turisták ezreinek többet kellett fizetniük a szállásért, mint a hirdetésben feltüntetett ár.

Fotó: NurPhoto via AFP

A szolgáltatás egyelőre csak angolul működik, de a későbbiek során több nyelvre tervezik optimalizálni és 70 országban lesz majd elérhető.

Egyre többen utaznak egyedül a The Conversation portál szerint. A #SoloTravel hashtag több mint 7 millió bejegyzésben jelenik meg az Instagramon. Sokan azért szeretnek így útnak indulni, mert a saját tempójuk és érdeklődési körük szerint tervezhetik a nyaralást, és megadják az esélyt annak, hogy új barátokat szerezzenek.