A háború kitörése után némileg megtorpant a kereslet, de a tavasz végül olyan számokat hozott, mint amilyeneket 2019-ben, a magyar turizmus utolsó kiemelkedő évében – tájékoztatta a VG-t Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének (MAKE) elnöke.

A biztató foglaltsági adatok és bevételek annál az 5-6000 lakáskiadónál jelentkeztek, akik minden nehézség ellenére két éve kitartanak, és nem vonultak át a szerényebb, de folyamatos bevételt hozó hosszú távú bérletek területére.

A világjárvány előtt 15-16 ezer lakást hirdettek a budapesti Airbnb- és egyéb szállásfoglalási platformokon, ez a szám azonban a pandémia alatt összeomlott piacon a töredékére csökkent, majd a járványügyi korlátozások tavalyi feloldása után óvatosan mintegy 6000-re emelkedett. Ezt rövid távon számottevően aligha haladja majd meg a szakember prognózisa szerint a kiadó lakások száma, mert a külföldi vendégforgalom ugyan bővül Budapesten, viszont a háború nyomán kiteljesedő gazdasági válság minden küldőpiacunkat fenyegeti és várhatóan egyre súlyosabban befolyásolja.

Fotó: Bach Máté

A recessziótól való félelem fokozódik, ami a korábbi időszakok tanulsága szerint mindenekelőtt érintheti az utazásokat a lemondási listán. Bár a Covid utáni utazási kedv nagy, egyre fontosabb kérdés, hogy ezt belátható időn belül mennyire írja felül az, hogy az emelkedő energia- és élelmiszerárak miatt a háztartások a kiadásaik felülvizsgálatára, megtakarításokra kényszerülnek. Az európai szinten is rendkívüli üzemanyag-drágulás például épp a leggyorsabban visszaépült közeli, autós turisztikai piacot fenyegeti. A háború közelségét már elfogadták a Nyugat-Európából érkezők, de az utazási költségek robbanását nem mindenki tudja – sorolta a kockázatokat a szakember.

A meggyengült forint azonban kedvezően hat a külföldi vendégforgalomra épülő budapesti Airbnb-bevételekre, amiből a forintban megadott magyarországi szállásdíjak révén úgy keletkezik többletbevétel, hogy a vendég nem érzi meg. Ez most felértékelődő előny lehet a régió dráguló turisztikai piacán – jelezte Schumicky Balázs, nem titkolva, hogy időközben 25-30 százalékkal amúgy is emelkedtek az áraik a 2019-esekhez képest, de Budapest szálláspiaca még mindig 30-40 százalékkal olcsóbb, mint a legközelebbi vetélytársáé, Bécsé, és az időközben meglódult költségek elviszik az áremelés nagy részét. A járvány előttinél magasabb magyarországi árakat a vendégek szó nélkül elfogadták, félő azonban, hogy az Airbnb-piacra most visszatérő lakástulajdonosok a hagyományosan mérsékeltebb júniusi forgalomtól bepánikolva mindenkinél alacsonyabb ajánlatokkal tesznek. Ez Schumicky Balázs szerint óriási hiba lenne, mert nem a 10–30 eurós szállásdíjkülönbségek miatt döntenek a turisták egy-egy város mellett. Nem szabad belesodródni egy negatív árspirálba épp akkor, amikor végre remény van rá, hogy Budapest programkínálatának és szolgáltatási minőségének megfelelő árszintre tudnak feljönni a szálláshelyek is.

Az airbnb-s piaci kereslet szezonális, de egyre kisebbek a görbék, és egyre inkább a last minute foglalások dominálnak, ma már a korábbi hat-nyolc hét helyett egy-három héttel a tervezett utazás előtt köteleződnek csak el a vendégek. Ugyanakkor a Forma–1-es Magyar Nagydíj idején már szinte telt házasak a környékbeli magánszállások, és elkezdődtek a foglalások a Sziget Fesztivál időszakára is. Az Airbnb-kínálat azonban alig bővült, miközben a hosszú távú lakáskiadás bérleti díjai kilőttek. Ez a MAKE-elnök szerint egyértelműen azt példázza, hogy nem az airbnb-zés mozgatja az albérletárakat, hanem az, hogy visszatértek a diákbérlők, és több lehet a vendégmunkás is Budapesten.