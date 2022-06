Újabb magánkórházzal bővült a TritonLife csoport, most Kaposváron nyitottak rendelőt - közölték. A VG-hez eljuttatott tájékoztató szerint a Szabó István által vezetett ortopéd team már túl is van kilenc protézis beültetésen. Ezzel egyidőben a TritonLife csoport bejelentette a Kapos Medical, a régió legnagyobb járóbeteg szakorvosi szolgáltatójának akvizícióját is, mely TritonLife Kapos Medical Center néven folytatja tevékenységét.

Fotó: Arany Hajnalka

Nagyon sok teendőnk van még Kaposváron, hiszen ez csak az első lépés, az ortopédián kívül el kell indítani a fekvő nőgyógyászati, sebészeti és egyéb kulcsszakmák tevékenységét is- mondta Haraszti Péter, a TritonLife alapító-vezérigazgatója. Kiemelte: a fekvőbetegellátás mellett, a Kapos Medical akvizíció után bővítik a járóbetegeket ellátó kapacitásaikat is.

A TritonLife csoport az egyik legnagyobb, országosan terjeszkedő járó-, és fekvőbeteg ellátással, valamint laboratóriumi diagnosztikával foglalkozó magánegészségügyi szolgáltató - mondta Fábián Lajos, a TritonLife csoport társtulajdonos elnöke, és szakmai stratégiájának irányítója. Tavaly 11,5 milliárd forint nettó árbevétel értek el, évente hatezer műtétet végeznek és 1800 baba születik a magánkórházaikban. Évente összességében 250 ezer orvos-beteg találkozás történik az intézményeikben.