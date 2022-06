Valamennyi esküt tett országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló, valamint volt képviselő és volt szószóló leadta a határidőre a saját és a vele közös háztartásban élő családtagja vagyonnyilatkozatát - közölte az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. Hargitai János az MTI-nek adott tájékoztatásában jelezte, hogy a vagyonnyilatkozatok mától tekinthetők meg az Országgyűlés honlapján.

Az országgyűlési törvény értelmében az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók az eskütételüket követő harminc napon belül, valamint megbízásuk megszűnését követő harminc napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. Mivel a választás után az új Országgyűlés május 2-án alakult meg, a vagyonnyilatkozat tételének határideje június 1. volt.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz vezetőjének vagyoni helyzetében nem következett be számottevő eltérés a februárban ismertté vált állapotokhoz képest. Továbbra is egy budapesti és egy felcsúti ingatlan kapcsán bír tulajdonrésszel, hitelintézettel szembeni tartozása nincs. A pártelnöki jövedelmét határozatlan ideig felfüggesztette.

Semjén Zsolt KDNP-elnök egy II. kerületi lakást tulajdonon felerészben, ami még 1998-ban került a birtokába csere útján. Ugyanebben a kerületben van még egy kisebb lakásban 50 százalékos része, illetve Balatonfenyvesen egy nyaraló, aminek haszonélvezője. A képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóságoknál antik bútorokat jelölt meg családi ajándék címén és 8 millió forint készpénzről is beszámolt. Más szerződés alapján 1,5 millió forint pénzkövetelést tart számon.

A DK elnöke, Gyurcsány Ferenc friss bevallásában ott van a már jól ismert pápai és a kötcsei ingatlan. Értékpapírállománya csaknem 588 millió forint, ami jókora csökkenés a februári, árfolyamértéken számított egymilliárdos szinthez képest. Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés címén két tételt tüntetett fel: 446,5 millió forint lakásvásárlás foglaló-előleg (ez korábban még 348 millió volt) és 42 millió forint kölcsönt. Hitelintézettel szembeni tartozásnál legújabban szűk 60, értékpapír fedezetű hitelnél pedig 275 millió forint szerepel. Vállalkozásból (Altus Portfólió Kft.) kivont eseti jövedelme bruttó 7,6 millió forint.

Jakab Péter Jobbik-elnök a miskolci lakóházán túl 3,9 millió forint készpénzről számolt be. Ez gyarapodás a februári 2,5 milliós összeghez képest. Hitelintézettel szembeni tartozása 7,88 millió forint. A tucatnyi neki járó juttatás között budapesti lakásbérletet, gépjárművet és egy iPhone 13-as modellt is bevallott.

A Momentum napokban megválasztott elnöke, Gelencsér Ferenc most először jelentett a vagyoni helyzetéről országgyűlési képviselőként. A nyilatkozata gyakorlatilag üres, a hitelintézeti számlakövetelés során írt be 2,3 millió forintot, illetve a hitelintézettel szembeni tartozásnál 480 ezer forintot. Az I. kerületi alpolgármesteri pozíciójáról május 19-én lemondott.

Az MSZP női társelnökének, Kunhalmi Ágnesnek a 13. kerületben van egy felerészben tulajdonolt lakása. Egy 2018-ban vett Opel Astra járművet vezet és mintegy félmilliós értékű befektetési jegyről adott számot. Valamivel több, mint egymilliós lakástakarékja is van. Hitelintézeti számlakövetelése forintban 12,4 millió forint, devizában forintértékben további hárommillió. Jakab Péterhez hasonlóan ő is egy iPhone 13-ast használ, de a juttatási között BKV bérletet is nevesített. Tóth Bertalan férfi társelnök összesen négy nagykozári és pécsi ingatlanban érdekelt, köztük van erdő és beépítetlen terület is. Legfrissebben, az idén januárban egy családi házra tett szert ajándékozás útján 7/60 arányban. VW Tiguain járművét bérli, névértéken négymilliós életbiztosítással rendelkezik. Hitelintézeti számlakövetelése 12 millió forint, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés 9 millió. Ügyvédi tevékenységét szünetelteti, ugyanakkor 60 százalékos része van a Bonus Kft.-ben. Öt darab irodahasználat és egy Skoda is szerepel a juttatásai között.

A Mi Hazánkot vezető Toroczkai László szintén első alkalommal vallotta be vagyonát honatyaként. Ásotthalmon egy tanyának és egy szántónak is tulajdonosa. Hitelintézettel szemben 5, magánszemélyekkel szemben 5,5 millió forint tartozása van. Megtakarítása nem látszik.

A Párbeszéd parlamenti mandátummal bíró női társelnöke, Szabó Tímea továbbra is két óbudai társasházi lakásban tulajdonos. A pénzintézettel szembeni tartozása 6,4-ről 6,1 millióra csökkent. Egy Toyota Auris szolgálati autót használ, ugyancsak bérel irodát.

AZ LMP parlamenti mandátumot szerző férfi társelnöke, Kanász-Nagy Máté is első alkalommal tette közzé vagyoni helyzetét országgyűlési képviselőként. Csak egy újpesti garzon van a nevén, megtakarítása ugyanakkor sokrétű: tízmilliós értékpapír és több, milliós életbiztosítást is fel tud mutatni.