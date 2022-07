Las Vegasban házasodott össze Jennifer Lopez és Ben Affleck a szombatról vasárnapra virradó éjszakán, betetőzve a pár két évtizedes, két külön szerelmet is magában foglaló történetét – írja a Bloomberg.

Fotó: Rich Fury / WireImage via Getty Images

Az eseményről Lopez számolt be vasárnap a rajongóinak szánt hírlevelében, amely szerint nem csaptak nagy felhajtást az esküvő kapcsán, egy autóval áthajtós kápolnában tartották, miután kivárták sorukat. Négy pár várakozott előttük, így fél órával éjfél után sikerült egybekelniük. Az énekesnő szerint az esküvői zene egy bluetooth hangszóróról szólt, és a gyerekei is jelen voltak a nagy eseményen.

A házasságkötésnek helyet adó Kis Fehér Esküvői Kápolna történetében nem ez az első alkalom, hogy hírességek mondják ki a boldogító igent. Többek között Frank Sinatra és Mia Farrow, Bruce Willis és Demi Moore is itt kötötték össze életüket, de házasodott ott Michael Jordan, Eva Longoria vagy épp Pamela Anderson is. Britney Spears 55 óráig tartó házassága is ebben a kápolnában köttetett.

Fotó: Denise Truscello / Wireimages via Getty Images

Lopez és Affleck a 2000-es évek elején voltak a szórakoztatóipar álompárja, ekkoriban Bennifer néven emlegették őket, a Gengszterromác és az Apja lánya című filmekben közösen is szerepeltek. Ezek közül az előbbit később gyakran emlegették minden idők legrosszabb filmjeként. Szakításuk után Affleck 2005-ben Jennifer Garnerrel házasodott össze, akivel három közös gyerekük van, és 2018-ban váltak el.

Lopeznek ez már a negyedik házassága, kettő megelőzi kapcsolatát Affleckkel. 1997–98-ban Ojani Noa, 2001 és 2003 között Cris Judd felesége volt, majd 2004-ben Marc Anthonyhoz ment hozzá, akivel egy évtizedig volt együtt, és akitől ikrei vannak.

A Celebrity Net Worth adatai szerint az újdonsült házasoknak nem kell szűkölködniük, hiszen Jennifer vagyonát 400 millió dollárra, Benét pedig 150 millió dollárra becsülik.