Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tervez Japánba utazni, hogy részt vegyen Abe Sindzó állami temetésén

– írja a TASZSZ orosz hírügynökség a Kreml közleményére hivatkozva. Putyin nem volt ott az eredeti, július 12-ei temetésen sem, amelyet a tokiói Zojoji templomban tartottak. A gyászszertartás után több tízezren rótták le tiszteletüket, sok japán lehajtott fejjel imádkozott. 259 ország és nemzetközi szervezet küldött részvétnyilvánítást.

Fotó: Mikhail Klimentyev / AFP

A japán kormány az összes olyan országot értesítette az állami temetés híréről, akikkel diplomáciai kapcsolatban állnak. A ceremóniát szeptember 27-re tervezik. A japán sajtó azonban arról írt a hétvégén, hogy valószínűleg nem is engedhetnék be az orosz elnököt a temetésre, ugyanis Japán is csatlakozott a nyugati szankciókhoz.

Abe Sindzót, Japán korábbi miniszterelnökét július 8-án egy választási kampányeseményen, Nara városában lőtték le. A támadás után eszméletlen volt, és a nyakán vérzett, már a kórházba szállítása közben leállt a szíve és a légzése, és végül nem élte túl a merényletet a 67 éves politikus.

A helyzet azért is érdekes, mert Putyin és Sindzó baráti kapcsolatot ápoltak. Összesen 27 alkalommal találkoztak, és keresztnevükön szólították egymást.