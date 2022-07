Óriási felháborodást váltott ki Japánban, hogy állami temetésen is szeretnék elbúcsúztatni a július elején agyonlőtt egykori kormányfőt, Abe Sindzót. Mint ismert: a politikust július 8-án, kampányesemény közben lőtte le egy merénylő, Sindzó a helyszínen életét vesztette.

Az egész nemzet gyászol, hazaszállították Tokióba Abe Sindzó holttestét, közben a tettes is vallott Tokióban helyezik örök nyugalomra a merénylet áldozatául esett volt japán miniszterelnököt.

Néhány nappal később el is temették a politikust, de most egykori pártja, a Liberális Demokrata Párt (LDP) azt tervezi, hogy állami temetést is szerveznek neki szeptember 27-ére. A költségeket az állam állná és nagy valószínűséggel a tartalékból vonnák el hozzá a forrásokat. Utoljára állami temetést, amelynek teljes költségét közpénzből finanszírozták, 1967-ben tartottak Japánban – írja a Reuters hírügynökség.

Fotó: Yoshitaka Nishi / AFP

A terv miatt komoly felháborodás robbant ki Japánban. Több mint kétszázan tüntettek a kormányfő hivatala előtt Tokióban. A demonstrálók szerint a japán kormány megpróbál politikai tőkét kovácsolni Sindzó halálából. Csütörtökön 50-en nyújtottak be tiltakozást a tokiói bíróságon a tervek ellen. A ceremóniára szánt összeget inkább a koronavírus terjedésének megfékezésére költenék.

Egy friss felmérés szerint az állami temetés ötletét mindössze a japánok 49 százaléka támogatja.