Miközben az Egyesült Államok elképesztő államadóssággal küzd, évről évre kiderül, hogy milyen elképesztő hülyeségekre költik az adófizetők pénzét a kormányhivatalok. A New York Post gyűjtött most össze néhány elképesztő blődséget, amelyre kisebb vagyonokat fordítottak, mindenféle ellenőrzés nélkül az elmúlt években.

Fotó: AFP

Kaszinó galamboknak - 465 ezer dollár

A Nemzeti Egészségügyi Intézet finanszírozta a kutatást, amelyben galamboknak adtak pénzérméket, amelyeket utána mini kaszinókban használhattak fel. Ezzel a szerencsejáték-függőséget kutatták volna, de még a terv kitalálói is elismerték, hogy nem igazán volt működőképes.

Repülő gyíkok - 75 ezer dollár

A klímaváltozást vizsgáló kutatók kaptak ennyi pénzt arra, hogy összegyűjtsenek 47 gyíkot egy karibi szigeten, majd lombfúvóval lőjék őket, azt elemezve, milyen erős szélviharnál képesek még megkapaszkodni a tárgyakban. Mindezt le is filmezték.

Transznemű majmok - 477 ezer dollár

A transznemű emberek közötti HIV-fertőzés terjedését akarták lemodellezni majmokon, mégpedig úgy, hogy a főemlősöket is transzneművé változtatták hormonkezelés útján. Ehhez érthetetlen módon pénzt is kapott egy floridai labor. Itt legalább lett végeredmény: a kezeléskor használt hormon legyengíti az immunrendszert, ezért lesznek sűrűbben HIV-fertőzöttek a transzneműek.

Tehénfigyelő rendszer - 45 ezer dollár

Nem igazán van gyakorlati haszna, de legalább nem is került túl sokba az a rendszer, amely képes megállapítani műholdfelvételeken, hogy azokon tehenek, vagy vadállatok szerepelnek-e.

Sztároknak ment támogatás - 14 millió dollár

Nem egy világsztár folyamodott támogatásért a koronavírus-járvány miatti bevételkiesése kapcsán. Kanye West rapper, Robert Redford színész és Francis Ford Coppola filmrendező is azok között volt, akik cégeiken keresztül kaptak pénzt a kormányzattól, holott anyagi helyzetük ezt nem feltétlen indokolta volna.

Zombi orosz macskák - 549 ezer dollár

Egy orosz laboratórium feltett szándéka volt, hogy távirányítású macskákat készítsenek. Agyműtéten keresztül elérték, hogy az állatok képtelenek legyenek mozogni, de életben maradjanak. Ezután elektródákat ültettek a macskákba és távirányítással mozgásra bírták őket. Az eset márciusban derült ki, amiből jelentős botrány alakult ki, többen Joe Biden amerikai elnököt is számon kérték a kegyetlen kísérlet finanszírozása miatt.

A sosem használt parkolóház - 3,6 millió dollár

A Nemzetbiztonsági Ügynökség munkáját számos kritika érte már az Egyesült Államokban, de ennek ellenére mindig jól szerepelnek a pénzosztásnál. 2019-ben például 3,6 millió dollárt kaptak arra, hogy a Marylandi székházuk mellé egy parkolóházat építsenek. A sietve felhúzott épülettel viszont egy gond volt: az európai tervezők nem számoltak az amerikai kocsik méretével és súlyával. Egy év biztonsági tesztelés után végül úgy döntöttek, lebontják az egészet. Mindezt további potom félmillió dollárért.

Fotó: AFP

Kakatanulmány - 556 ezer dollár

Több mint félmillió dollárt kapott támogatásul az a csapat, amely az állatok székelését igyekezett modellezni matematikai segítséggel. Atlanta álltkertjéből és környező farmokról 43 különböző faj ürülékét gyűjtötték össze, hogy azokat méret, súly és egyéb kategóriák szerint csoportosítsák. Ebből végül mindössze annyi haszon keletkezett, hogy most már biztosan lehet tudni, mennyit ürít például egy kifejlett oroszlán.

Okos vécé - 6,9 millió dollár

Feltehetően kényelmes lehet a Capitolium mellékhelyisége, ugyanis sokat járhatott a törvényhozók gondolata a téma körül. Az állatok után pedig az emberekre terelődött a figyelem: óriási összeggel támogatták meg a Stanford Egyetem kutatóinak projektjét, amely egy olyan okos vécé előállítását tűzte célul, amely felismeri a dolgát végző személy „egyedi azonosítóit”. Az ott kiadott mennyiségekből és állapotokból pedig egy applikáció segítségével pontos leírást adna a vécé az illető egészségi állapotáról. A probléma csak annyi, hogy ehhez egy kamerát is be kell építeni a vécécsészébe, amely a legintimebb területekre is belátást engedne.