A csapadékmentes, aszályos időszakban a szárazság hatalmas területeken terjedt el, és a 40 fokot megközelítő, vagy az azt meghaladó tartós hűhullámok alatt Európa-szerte egyre inkább elszaporodnak a bozót- és erdőtüzek.

Történelmének legnagyobb erdőtüzét szenvedi el Szlovénia

Az olasz határon keresztül Szlovéniát is elérték a lángok. Soha nem volt még ekkora, pusztító tűz az országban

– írja a Reuters.

Az AP információi szerint több mint ezer tűzoltó, illetve helikopterek is oltják a tüzet a szlovén–olasz határon, ahol ötödik napja tombolnak a lángok. Még a hadsereget és a rendőrséget is bevetették. A tűz legalább kétezer hektáros területen pusztít. A levegőből eddig több mint 900 ezer liter vizet locsoltak az érintett területre.

Három határmenti településről is evakuálni kellett Vojscica, Temnica és Novela lakosságát, a körülbelül négyszáz embert egy közeli településen szállásolták el.

Fotó: Jure Makovec / AFP

Mi áll az erdőtüzek hátterében?

A korábbi években megszokotthoz képest háromszor annyi erdőtűz tombol a kontinensen. Olaszországban, Lengyelországban és Szlovéniában a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, Nagy-Britanniában és Franciaországban is rekordokat dönt a hőmérséklet. Augusztus végére Kínában is elviselhetetlen forróságot jeleztek előre. A hőhullámnak már több száz halálos áldozata van. Az AP szerint az elhanyagolt területek a legveszélyeztettebbek, de az emberi gondatlanság is kiválthatja a katasztrófát, például az avarégetés. Elég egy elkorhadt fatörzs, lehulló falevelek, a kiszáradt fű, és már meg is van a baj. A globális felmelegedés fokozódása és az aszály miatt pedig még kiszolgáltatottabbá válnak az erdők.

Július 16-ig csaknem 450 000 hektár égett el,

szemben a 2006–2021 közötti 110 000 hektáros átlaggal ugyanebben a hónapokban.

Fotó: Donka Ferenc

Az Alföldön is sok munkája van a tűzoltóknak

Nagy területen lángol az erdő Kiskunhalas határában

– közölte az OKF.

A lángok a fák koronájába is belekaptak. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos, valamint a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók. Az egységek oltják a lángokat. A helyszínre tartanak még a kiskőrösi, a kalocsai, a kiskunfélegyházi, a ruzsai és a szegedi hivatásos tűzoltók is. Tizenhét településről több mint száz tűzoltó oltja a lángokat, amelyek a fák koronájába is belekaptak.

A tűzoltók egész éjjel a helyszínen dolgoztak a lángok továbbterjedésének megakadályozásán,

valamint füstölő, izzó részeket szüntettek meg. Az erősödő szél és a rosszul járható terepviszonyok nehezítik a tűz oltását. A felderítésbe drónt is bevontak.