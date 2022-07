Megfúrhatta egykori jobbkeze kormányfőjelöltségét a pénteken lemondott Boris Johnson brit miniszterelnök. A sorozatos botrányok miatt távozni kényszerülő, ám feladatához még szeptemberig ragaszkodó Johnson több párttársa szerint is szabotálja Rishi Sunak jelöltségét.

A The Guardian című brit lap értesülései szerint több idős politikus is nehezményezte, hogy Johnson tapasztalatlan vagy oda nem illő politikusokkal töltött be fontos kormányzati pozíciókat, miután számára is kiderült, hogy nem marad már sokáig hatalmon. Ezzel ugyanis többek szerint az lehetett a célja, hogy esetleges utódjának első hetei azzal teljenek, hogy rendet tegyen a kormányzatban, megakadályozva a sokkal fontosabb feladatok elvégzését.

Máris megvan, kik akarnak Boris Johnson helyére lépni Eddig hárman jelezték, hogy megmérettetik magukat a kormánypárt vezetői székéért folyó harcban.

Ilyet még soha nem láttam a politikában. Ez egyértelműen egy szabotázs

– mondta a lapnak egy névtelenséget kérő képviselő. Mások szerint ez a lépés egyértelműen Rishi Sunak ellen irányul, mert csupa olyanokat választott Johnson, akik nincsenek jóban a korábbi pénzügyminiszterrel.

Láthatóan mély nyomot hagyott a miniszterelnökben, hogy a saját minisztere kezdte meg a lemondások sorozatát. Rishi Sunak táborának komoly gyűlölettel kell majd szembenéznie a következő időszakban

– mondta egy forrás az újságnak.

Fotó: AFP

Közben az is kiderült, hogy Sunak mellé vasárnap reggelre két újabb jelölt került az élre a Konzervatív Párt elnökségéért, és így a kormányfői székért folytatott harcban. A korábbi egészségügyi miniszterek – Jeremy Hunt és Sajid Javid – lehetnek most a legnagyobb esélyesek az utódlásra.