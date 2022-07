Évek óta gyalázza Schobert Norbit és családját a nagy Norbiréka biznisz nevű Facebook-oldal, a fitneszedző azt mondta, ha kiderül, ki áll az oldal mögött, perre viszi az ügyet.

Folyik a rendőrségi nyomozás, a NAV-eljárás, minden eszközt be fogok vetni, hogy kiderüljön, ki áll a csoport mögött. Utána pedig, ahogy korábban is mondtam már, büntető- és polgári peres eljárásra is számíthatnak, százmilliókat fognak nekem fizetni

– jelentette ki Schobert Norbert a Blikknek. Elmondása szerint az oldal komoly üzleti károkat is okozott a családjának.

Fotó: Móricz István / Bors

„Van olyan vendégem, aki azért nem jön el az Alakreform-táborokba, mert ennek a csoportnak a tagjai aztán ellopják a képeinket, majd gúnyt űznek azokból, akik ott vannak. Az internetes bántalmazás pedig igenis komoly bűncselekmény, érzékenyebb embereket még öngyilkosságba is hajszolhatnak az ilyen trollok! Ez nem játék” – fogalmazott Rubint Réka az ügyről. A gyalázók a házaspár gyermekeit sem kímélik.