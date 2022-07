Visszakozott Bernie Ecclestone a botrányt keltő putyinos kijelentése miatt

Bocsánatot kért Bernie Ecclestone, amiért félreérthető nyilatkozatot tett június végén Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban. Mint ahogy a VG is megírta: a Forma-1 korábbi ura azt mondta, akár golyót is kapna a politikusért és csak a helyes dolgokat teszi Oroszországért. Az interjút óriási felháborodást váltott ki az Egyesült Királyságban.

Ecclestone életét adná Putyinért Ecclestone szerint Putyin első osztályú ember, aki csak a helyes dolgot teszi az országa érdekében.

Olyannyira, hogy a brit üzletember kénytelen volt visszakozni.

Sokan beszélnek összevissza úgy, hogy nem gondolják végig a mondanivalójukat. Nos, velem pont ugyanez történt. Értem, hogy sokan úgy vették, megvédem azt, amit Putyin művel Ukrajnában, de erről szó sincs. Én is háború alatt nőttem fel, szóval nagyon is tudom, milyen most ott a helyzet

– mondta a Sky Sport riportjában Ecclestone, akinek szavait a Daily Mail szemlézte. Ecclestone a korábbi szavai miatt az ukránoktól is elnézést kért.

Fotó: Sputnik via AFP

Sajnálom őket, nem tettek semmi rosszat, csak élni szeretnének. Nem érdemlik meg, hogy így szenvedjenek

– mondta az üzletember, akitől korábbi kijelentései miatt számos volt barátja és munkatársa határolódott el az elmúlt napokban.

Ecclestone és Putyin barátsága egyébként 2014 után virágzott ki, miután bevezették az orosz nagydíjat. Az ukrán invázióval azonban ez a megmérettetés gyorsan kikerült a versenynaptárból.