A The New York Times újságírója vállalkozott arra, hogy kipróbálja a virtuális valóságban (VR) történő randevúzást. A metaverzumban gombamód szaporodnak a randiszolgáltatások, és a pandémiás időszak alatt a felhasználók száma is gyorsuló ütemben nőtt. A Nevermet VR-társkereső szolgáltatás vezérigazgatója, Cam Mullen szerint

a virtuális valóság meg fogja változtatni a társkeresést és a randizási szokásokat.

Fotó: Nevermet

„A társkeresés jelenleg elsősorban a fizikai vonzalomra épül, túlságosan a külsőre koncentrál. A virtuális valóságban viszont ez csak egy tényezője lesz az ismerkedésnek, az emberek túlléphetnek a felszínen és egy sokkal mélyebben gyökerező kapcsolatot alakíthatnak ki” – mondta Mullen.

A Nevermet mellett hasonló szolgáltatásként létezik a metaverzumban például a Flirtual. A Second Life VR-világában a Lonely Hearts Társkereső Iroda nyújt randiszolgáltatást. Még a Match Group, a Tinder alkalmazás tulajdonosa is bejelentette 2021 novemberében, hogy elindítja a Single Town virtuális teret, ahol szinglik találkozhatnak és randevúzhatnak majd.

A VR-randizás lényege, hogy a felhasználók VR headsetek segítségével megjelenhetnek a virtuális világban, például a metaverzumban. Az itteni létezéshez alkotniuk kell maguknak egy avatárt, amely gyakorlatilag bármilyen lehet, teljesen személyre szabható a külső, a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Emellett a randihelyszínek is rendkívül változatosak lehetnek, hiszen a virtuális térben csak a képzelet szab határt a lehetőségeknek. Meg lehet ejteni például a randevút a Holdon vagy egy trópusi szigeten, ahol örökké naplemente van. Vannak lehetőségek klubokba járni, a VR-térben italozni, sőt még egy ERP nevű jelenség is van, amely egyfajta erotikus szerepjáték. Lényegében ez feleltethető meg a szexnek a virtuális valóságban.

Fotó: Donald Iain Smith / Getty Images

A virtuális valóság a neve ellenére nem a valóság

A koronavírus-járvány okozta izoláltság miatt viszonylag sokan próbálták ki a virtuális valóságot. A Flirtual társalkotója, Anthony Tan szerint

világszerte 25 millió VR headset talált gazdára,

nagyjából tehát ekkora lehet a VR-társadalom.

Ez viszonylag széles skálát biztosít az ismerkedéshez ebben a világban, de értelemszerűen a VR nem a valóság. A legtöbben, akik használják a Nevermet szolgáltatást,

arra törekednek, hogy minél előbb a valóságban is találkozhassanak a virtuális partnereikkel.

A VR-térben nem tudod, hogy miként is néz ki a másik, nem lehet megérinteni egymást, így az intimitás csak részben kivitelezhető a pixelek között. Ennek ellenére vannak felhasználók, akik kizárólag virtuális randevúkra vágynak, és elutasítják a valós találkozást.

Ennek sok oka lehet. A VR-térben megtalálhatják a számításaik a mozgássérültek, a szociális szorongással küzdők vagy azok, akik különösen félnek például egy járványtól. Ráadásul kiderülhet az is, hogy egy felhasználó randipartnere a világ ellenkező pontján él, tehát a személyes találkozónak fizikai akadálya is van.

Fotó: Donald Iain Smith / Getty Images

A The New York Times cikkét író újságíró felvette a kapcsolatot egy házaspárral, akik a virtuális valóságban ismerték meg egymást, és házasságukig csak egy-két alkalommal találkoztak. A pár egyik tagja az Egyesült Királyságban, a másik pedig az Egyesült Államokban élt, így a találkozók nem voltak könnyen megoldhatók. Elmondták, hogy a VR-randik addig voltak igazán jók, amíg először nem találkoztak személyesen, utána rendkívüli módon kevéssé vált számukra a pixel érintkezés.

Az érintkezés egyébként egy érdekes kérdés a VR-randizás esetében. Vannak felhasználók, akik arról számoltak be, hogy egy idő után fantomérintést élnek át a VR használata közben. Ez egy a fantomfájdalomhoz hasonló jelenség, a lényege, hogy egy idő után, amikor a VR- világban két avatár érintkezik, akkor a felhasználó úgy érzi, mintha a valóságban is megérintették volna.

Terjedőben a VR-élet

Nyilván a 25 millió eladott VR headset nem minden tulajdonosa aktív felhasználója a virtuális valóságnak, de a becslések szerint így is több millióan lehetnek tagjai a virtuális társadalomnak. Anthony Tan elmondta, hogy jelenleg a 18–30 éves korosztály adja a felhasználók túlnyomó részét, de reménykednek benne, hogy ez a világ hamarosan túlnőhet a Z generáción. Tan arról beszélt, hogy az idősebb embereknek általában tetszik a VR, ha egyszer kipróbálták, az aktív felhasználók között pedig sokan vannak, akik barátságokat kötöttek ebben a világban, vagy akár szerelemet találtak.

Valódi kapcsolatok jönnek létre, és azt hiszem, ez a bizonyíték arra, hogy a VR egy működőképes dolog az emberek számára

– mondta Tan.