A JPMorgan Chase frankfurti irodájában tartottak razziát a kölni ügyészség emberei kedden – közölte szerdán a szervezet szóvivője, hozzátéve, hogy a nyomozók négy gyanúsított lakásán és egy, az ügyben célpontként nem szereplő könyvvizsgáló irodájában is jártak. A bank közleményben megerősítette a kutatás tényét és elmondta azt is, hogy együttműködik a hatóságokkal.

Fotó: Helmut Fricke/picture alliance via Getty Images

A cum-ex ügy keretében tartott razziában több mint 50 ember vett részt, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a több mint egy évtizede húzódó, a Wall Street csúcsait, de még Olaf Scholz német kancellárt is érintő adócsalási ügyben.

A kölni ügyészség célkeresztjébe mintegy 1500 ember és a legnagyobb nemzetközi bankok is bekerültek, így márciusban a Barclays frankfurti irodáját is nyomozók lepték el, alig pár nappal a Bank of America tulajdonában álló Merril Lynch elleni razziát követően, míg a Morgan Stanley frankfurti központját májusban kutatták át – írja a Bloomberg.

Az osztalékfizető (cum) és osztalékot nem fizető (ex) részvényekkel folytatott trükközéssel

az adócsalók legalább tízmilliárd euróval rövidítették meg az államkasszát, az azt lehetővé tevő szabályozás 2012-es eltörlése előtt.

Németország történetének legnagyobb adócsalása kapcsán négy bankárt már elítéltek és négy másik esetben már elkezdődtek a tárgyalások, így júliusban a kölni ügyészség vádat emelt az első cégvezető, az M.M. Warburg vezérigazgatója, Christian Olearius ellen. Az ügy azonban Németország határain túl is vetett hullámokat, és az is kiderült, hogy az elkövetők még Dubajban sincsenek feltétlenül biztonságban a felelősségre vonástól.