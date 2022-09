Ausztrália II. Erzsébet halála után is alkotmányos monarchia marad

II. Erzsébet halála újraélesztette a vitát Ausztráliában arról, hogy milyen legyen az ország kapcsolata a monarchiával, és Anthony Albanese kormányfő maga is többször hangsúlyozta, hogy az állam fejének a brit uralkodó helyett helyi elnöknek kellene lennie. A királynő halála után a Sky Newsnak adott interjúban azonban a miniszterelnök úgy vélekedett, hogy ez a kérdés egyelőre nem aktuális.

Fotó: Mick Tsikas / AFP





„Most annak van itt az ideje, hogy kifejezzük a hálánkat a királynőnek az Ausztráliának, a Brit Nemzetközösségnek és az egész világnak tett szolgálataiért, kimutassuk az iránta érzett mély tiszteletünket és szeretetünket, nem pedig annak, hogy az alkotmányunkkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzunk” – jelentette ki.



A miniszterelnök tisztelettel adózott a királynő előtt, mondván, jó és rossz időkben is Ausztrália mellett állt. „A királynő velünk volt az ünneplés idején, a parlament épületének és a sydney-i operaháznak a megnyitóján, a nagy történelmi eseményeinken, de a nehézségek idején is. Ez az ország a ciklonok, árvizek és természeti katasztrófák földje, és Erzsébet királynő mindig kinyújtotta a kezét, hogy vigaszt nyújtson az ausztráloknak a szükség idején. Nagyon tisztelt személyiség volt, függetlenül attól, hogy az emberek hol helyezkednek el a politikai spektrumon. Ez a 70 évnyi közszolgálat, ez a kötelességtudat, ez az, ami miatt olyan nagy tiszteletnek örvend” – mondta.



Az ausztrálok szerint a királynő uralkodásának sikere részben annak köszönhető, hogy politikailag semleges maradt a hazájukkal kapcsolatban. Albanese biztos benne, hogy az új uralkodó, III. Károly szintén „nagyon is tudatában van annak, hogy a politika felett kell állnia”.

Ő olyasvalaki, akinek mély kapcsolatai vannak Ausztráliával. Remélem, hogy minél hamarabb képes lesz egy alkalommal ide látogatni

– mondta a kormányfő, aki részt vesz a királynő temetésén, és találkozik majd az új uralkodóval, akit vasárnap hivatalosan is Ausztrália királyának nyilvánítottak a Canberrában tartott ceremónián.

Fotó: Tracey Nearmy / Getty Images



Nem minden ausztrál politikus olyan türelmes, mint az egyébként megrögzött köztársaságpárti Albanese. Adam Brandt,

a Zöldek vezetője alig pár órával a királynő halála után sürgette, hogy Ausztrália „lépjen tovább”, és váljon köztársasággá.

Gyorsan hasonló közleményt adott ki az Ausztrál Köztársasági Mozgalom is. Egy sikertelen népszavazást egyébként már tartottak a kérdésben, 1999-ben a szavazók 54,22 százaléka voksolt „nemmel” a kérdésre, hogy elnökkel váltsák-e fel az ország élén II. Erzsébetet. Az ország hat szövetségi állama közül csak Viktóriában nyertek a köztársaságpártiak, de ott is csak igen szűk 49,6 százalékos többséggel a 49,4 százalékkal szemben. A kérdés azonban most, egy hosszú időszak lezárultával újra előtérbe kerül nem csupán Ausztráliában, hanem a Nemzetközösség más tagállamaiban is, például Új-Zélandon és a karibi térségben.

Erzsébet királynő után III. Károlyon múlik, széthullik-e a hatalmas Nemzetközösség.