Csütörtökön, 96 éves korában, csaknem 71 évnyi uralkodás után elhunyt II. Erzsébet brit királynő. Az új uralkodó fia, a 73 éves III. Károly lett. Bár elődje halálakor egyből, automatikusan ő lett a monarchia ura, a hivatalos beiktatási ceremóniára szombat délelőtt került sor. A koronázási ünnepség időpontja még nem ismert.

Fotó: Jonathan Brady / AFP

Az új király beiktatási ceremóniája magyar idő szerint délelőtt 11 órakor kezdődött Londonban, a Szent Jakab-palotában.

Az uralkodó beiktatásán az Egyesült Királyság szinte minden fontos pozíciót betöltő személye részt vett. A ceremónián szerepe volt az aktuális miniszterelnöknek, Liz Trussnak (aki az utolsó olyan kormányfő, akit formálisan II. Erzsébet nevezett ki), valamint a trónörökösnek, III. Károly fiának, Vilmos hercegnek is.

A közönség soraiban a korábbi brit miniszterelnökök is felfedezhetők voltak, így Gordon Brown, David Cameron, Theresa May és Boris Johnson is az első sorból követte a beiktatást.

Az esemény része volt, hogy az uralkodó Károly hivatalosan is bejelentette elődje halálhírét.

A beiktatási dokumentumot az új uralkodón kívül örököse, a kormányfő és szinte minden fontos méltóság szignózta.

Fotó: Jonathan Brady / AFP

Ezt követően III. Károly letette az esküt

az Egyesült Királyság országainak és a nemzetközösség országainak uralkodójaként.