Wales - Irán 0:2

A kezdés után a walesiek próbáltak kezdeményezni a megilletődött irániakkal szemben. A 10. perc után iráni részről kapusbravúrt lesgól követett, amitől aztán egycsapásra megélénkült a gárda és a mérkőzés is. Irán sebességet váltott, sok mozgással átvette a kezdeményezést, támadójátéka pedig veszélyesebbé vált, mint a technikai hibák sorát vétő, sokszor sablonos riválisé.

A szünet után sem változott a játék képe, sőt, az 52. percben Azmun ziccerből lőtt kapufát, majd Golizadeh távoli ismétlésnél szintén a kapufa mentette meg Walest a góltól. Az európaiak játéka továbbra is kilátástalan és veszélytelen volt, Irán egyre inkább felbátorodott, de a befejezéseknél, az utolsó passzoknál már ott is kiütközött a fáradtság, és jöttek a hibák. De jöttek a cserék is, amelytől ismét lendületet kapott. A hajrában bő tíz percig emberelőnyben játszott Irán, amely a végjátékban két góllal eldöntötte a találkozót.

Irán jövő hét kedden az Egyesült Államok ellen, míg Wales Anglia ellen zárja a csoportkört. Carlos Queiroz iráni szövetségi kapitány szerint Wales alábecsülte csapatát, ezért tudták legyőzni őket a katari labdarúgó-világbajnokságon pénteken.

A walesi Aaron Ramsey és az iráni Ehszan Hadzsi Szafi a katari labdarúgó-világbajnokság második fordulójában, a B csoportban játszott Wales-Irán mérkőzésen az ar-rajjáni Ahmad bin Ali Stadionban 2022. november 25-én.

Fotó: Manu Fernández/MTI/AP

Katar – Szenegál 1:3

A házigazda Katar 3-1-re kikapott Szenegáltól a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Az első félidőben mindkét gárda sok technikai hibával futballozott, a kapu előtt rendre rossz megoldásokat választottak a támadók.

Végül a játékrész hajrájában az egyik hazai védő is nagyot rontott, amivel előnybe került az Afrika Kupa címvédője.

Nem sokkal a fordulást követően egy szöglet utáni fejesgóllal növelte előnyét Szenegál, ezt követően pedig inkább az eredmény tartására összpontosított. A katariak fölénybe kerültek és helyzeteket alakítottak ki, a 78. percben pedig a csereként pályára lépett Muntari fejesével megszerezték történetük első vb-gólját.

A szenegáliak néhány perc múlva egy kis szerencsével visszaállították a kétgólos különbséget, ezzel eldöntötték az összecsapást.

Hollandia – Ecaudor 1:1

A holland válogatott 1-1-es döntetlent játszott az ecuadori csapattal a katari labdarúgó-világbajnokság pénteki játéknapján, így a házigazda Katar már biztosan kiesett az A csoportból a második fordulót követően.

A hollandok a meccs elején vezetést szereztek, és bár támadásban maradtak, de újabb helyzet nem adódott előttük. A félidő közepén Ecuador, amely hét meccs után kapott ismét gólt, átvette a kezdeményezést, a 32. percben Valencia bombáját Noppert védte bravúrral, majd az első félidő utolsó percében les miatt maradt el az egyenlítés.

A második felvonást az ecuadoriak góllal kezdték, ez volt az első találat, melyet a hollandok dél-amerikai csapattól kaptak világbajnoki csoportmeccsen.

Az 59. percben Plata a keresztlécre bombázott, és a folytatásban is közelebb állt a győztes gól megszerzéséhez Ecuador, mivel összesen 14 kapura lövése volt a két holland próbálkozással szemben.

Anglia – Egyesült Államok 0:0

Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott az amerikai csapattal a katari labdarúgó-világbajnokság pénteki esti mérkőzésén a B csoport második fordulójában.

Nem bírt egymással az angol és az amerikai csapat. Az angol Jude Bellingham és az amerikai Tim Weah a katari labdarúgó-világbajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Anglia-Egyesült Államok mérkőzésen az al-hori al-Bajt Stadionban 2022. november 25-én.

Fotó: Julio Cortez/MTI/AP

A háromoroszlános gárda a meccs elejétől mezőnyfölényben futballozott. Az amerikaiak szórványos megindulásaik alkalmával szépen építették fel a támadásaikat, azonban komolyabb veszélyt nem tudtak okozni Pickford kapujánál, mígnem McKennie senkitől sem zavartatva hét méterről fölé bombázott. A helyzet után felbátorodó Egyesült Államok átvette az irányítást, sőt, Pulisic keresztlécen csattanó lövésével közel járt a gólhoz is.

A második játékrész lüktető tempóban kezdődött, egymás után vezették támadásaikat a csapatok, nagyobb helyzet mégsem alakult ki. Néhány perc elteltével viszont az amerikai együttes beszorította az angolt. A második félidő derekára rendezte sorait az európai gárda, így kiegyenlítetté vált a mérkőzés, innentől egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk, maradt a gól nélküli döntetlen.



A B-csoport állása:

1. Anglia 4 pont (6–2),

2. Irán 3 (4–6),

3. Egyesült Államok 2 (1–1),

4. Wales 1 (1–3)