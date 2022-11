Elpusztult a Kína és Tajvan közötti barátság utolsó szimbóluma, Tuan Tuan

A Kína és Tajvan közötti barátság utolsó szimbóluma volt Tuan Tuan, az az óriáspanda, amelyet Peking még 2008-ban ajándékozott a tajpeji állatkertnek, a jó viszony jelképeként. Most, 14 évvel később a két ország között nem is lehetne fagyosabb a viszony, hiszen néhány hónapja kis híján háború robbant ki közöttük, ráadásul most érkezett egy újabb rossz hír: elpusztult a híres panda.

Fotó: AFP

A hírről a BBC számolt be, megjegyezve, hogy Tuan Tuan állapotának romlásáról először augusztusban számoltak be az állatkerti gondozók. Az óriáspanda rohamokkal küzdött. Kínából szakértők is érkeztek, és agyi elváltozást állapítottak meg az állatnál, majd elrendelték gyógykezelését.

Később azonban folyamatosan romlott az állapota, végül szervezete feladta a küzdelmet.

Tuan Tuan és párja, egy nőstény óriáspanda még akkor érkeztek Tajvanra, amikor a két ország között felhőtlenebb volt a viszony, igaz, Peking már akkor is az egység szimbólumának nevezte az állatok odaajándékozását, utalva arra, hogy Kínának továbbra is feltett szándéka egyszer Tajvan bekebelezése.

Fotó: AFP

A két pandának egyébként 2013-ban és 2020-ban is született utódja, mindkettő nőstény.