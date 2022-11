Elszálltak az árak, luxus lesz a pulykasült hálaadáskor

A hálaadás közeledtével ünnepi hangulat helyett sokkal inkább az ársokk okozta megdöbbenés lesz úrrá az amerikai fogyasztókon, akiknek a megugró infláció miatt az idén jóval mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlniuk a hagyományos ünnepi lakoma elkészítéséhez is.

Fotó: Andy Cross / Getty Images

Az áremelkedést még a nyugati mércével is jómódúnak mondható New York-i East Village lakói is nehezen emésztik meg, legalábbis a New York Post riportjában megszólaltatott helyiek szerint, akik közel sem ünnepi hangulatban nyilatkoztak vásárlás közben a lapnak.

Az idén sült csirkét fogok venni, azt általában 5-7 dollárért adják

– sóhajtott fel a nyugdíjas Oscar Baez, aki eddig pulykával ünnepelte a hálaadást. Utóbbi kilója fontonként két dollárt kóstál a környéken. Volt olyan vásárló, aki a dobozonként 10 dolláros tojásárakon akadt ki, mások a másfélszeresére dráguló sertéssült miatt méltatlankodtak.

Bár az infláció minden fogyasztó kosarában másként csapódik le, az elszálló árakat az országos szintű adatok is alátámasztják. Az American Farm Bureau Federation friss jelentése szerint egy átlagos, 10 főre készített, 12 alapanyagot tartalmazó hálaadásnapi vacsora ugyanis valamivel több mint 64 dollárt kóstál az idén, és ötödével kerül többe, mint egy éve.

Az ünnepi menü központi eleme, a 16 fontos – kb. 7,3 kilós – egész pulyka több mint ötödével drágult egy év alatt, és így rögtön el is viszi a büdzsé közel felét, 28,96 dollárt.

Közel hasonló ütemben emelkedett a szezon elengedhetetlen kelléke, a sütőtökös pitéhez használt pumpkin spice fűszerkeverék amivel szinte bármilyen terméket el lehet adni a tengerentúlon, és ez hatalmas üzletet jelent a leleményes vendéglátósoknak.

Egy gallon tejért is csaknem négy dollárt kell fizetni, ami 16 százalékos emelkedés. A répa és a zeller hét, az édesburgonya 11, a zöldbab pedig 23 százalékkal ugrott meg. Az ünnepi menü mellé fogyasztott bucik ára 22 százalékkal emelkedett 2021-hez képest. A pitetészta bő negyedével drágult, csakúgy, mint a desszert tetejére kerülő tejszínhab.

Leginkább a pulykasültbe kerülő töltelék ára szabadult el, amiért közel 70 százalékkal kell többet fizetni.

Az egy tucat elemet tartalmazó bevásárlólistán szereplő tételek közül csupán egy kerül kevesebbe a tavalyinál, az amerikaiakat azonban vélhetően aligha vigasztalja, hogy a friss vörös áfonyát az idén 41 centtel olcsóbban, 2,57 dollárért szerezhetik be a hálaadásnapi vacsorához.