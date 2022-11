Zelenszkij: az oroszok valamire nagyon készülnek délen

Zelenszka: a karácsony közeledtével se feledkezzenek meg az ukránok szenvedéséről Az ukrán first lady az Egyesült Királyságba utazott, ahol felszólalt a brit parlament alsóházi ülésén. Zelenszka kifejtette, hogy Ukrajna jelenleg hasonló helyzetben van, mint Nagy-Britannia volt a második világháború idején. Szerinte Oroszország úgy bombázza az ukránokat most, mint tette azt a náci Németország anno. Zelenszka a BBC Today című műsorban a brit néphez is szólt és azt kérte, hogy a karácsony közeledtével se feledkezzen meg a világ arról, ami Ukrajnában zajlik.