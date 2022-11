Zelenszka: a karácsony közeledtével se feledkezzenek meg az ukránok szenvedéséről

Ukrán first lady: Ukrajna túléli a telet Ukrajna a hideg, az áramkimaradások és az orosz rakéták ellenére is túl fogja élni az idei telet és folytatja a harcot a fennmaradásért – mondta Olena Zelenszka a BBC-nek adott interjújában. Az ukrán first lady Kijevben találkozott a lap újságírójával, akinek kifejtette, hogy a békéhez vezető egyetlen út a győzelem. Eközben Ukrajna 15 régiójában, többek között a fővárosban is akadozik az energiaellátás. A szakemberek már dolgoznak az ügyön, de a helyreállítás sok időt vesz igénybe.