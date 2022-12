A koronavírus-járvány belobbanása miatt súlyos gyógyszerhiány alakult ki Kínában, az emberek pánikszerűen vásárolják fel a megfázás elleni szereket és fájdalomcsillapítókat, de még az olyan gyógyhatásúnak tartott termékeket is, mint például a sárga húsú őszbarackból készült konzerv. A megfázás elleni szerek az online platformokon is elfogytak, az Alibabánál a 20 darabos kiszerelésű paracetamol tabletták ára a múlt héten a tízszeresére emelkedett.

A gyógyszerek mellett veszi mindenki a hagyományos kínai szereket is.

Fotó: I-Hwa Cheng / Bloomberg via Getty Images



A helyzet azonban az ország határain kívül sem jobb, a CNN tudósítása szerint elfogytak a Tylenol és az Advil generikus változatai a hongkongi, makaói, tajvani, sőt még a távoli Ausztrália gyógyszertáraiban is, a roham miatt sok helyen már korlátozzák a megvásárolható mennyiséget. Az Egyesült Államokban és Kanadában is hiány van, de ott a gyerekeknek való fájdalomcsillapító lett keresett cikk a légúti fertőzések miatt, az Európai Unióban pedig már a Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálja a szinte minden tagállamra kiterjedő krónikus antibiotikum-hiány okait.

Hongkongban és Makaón a problémát az okozza, hogy az emberek tömegesen vásárolják fel a gyógyszereket, és küldik át a kínai területre a barátoknak és rokonoknak. Hongkongból közvetlenül nem lehet postán gyógyszert küldeni a Kínai Népköztársaság területére, Makaóról viszont közvetítők útján igen, de nekik karanténba kell vonulniuk, amint átlépték a határt. Utóbbi is azok közé a területek közé tartozik, ahol a múlt hét óta korlátozzák a megvásárolható fájdalomcsillapítók, megfázás elleni szerek és antigén tesztek számát.

Kína a koronavírus megjelenése óta a legsúlyosabb járványhullámmal küzd, amely a japán Nomura befektetési bank elemzői szerint „országos káoszt” okozott. Az ország vezetői a Capital Economics szerint sem készültek fel arra, milyen következményekkel jár a szigorú zéró tolerancia politikájának hirtelen enyhítése. „Az egyik nagy kérdés, hogy tervezett volt-e a mostani újranyitás. Úgy tűnik, hogy az államapparátus nem látta előre ezt a változást” – írták jegyzetükben utóbbi elemzői.

A gyógyszerek mellett veszik a maszkokat is tömegesen.

Fotó: Shiomi Kadoya / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP



A kínaiak nem csupán az országhoz tartozó különleges területeken, hanem a világ minden pontján mozgósítják az ismerősöket, hogy beszerezzék a szükséges gyógyszereket. Az amerikai hírtelevízió helyi tudósítója egyetlen este tucatnyi gyógyszertárat járt végig a tajvani főváros, Tajpej különböző kerületeiben, és nem talált egyetlen doboz Panadolt sem, ami a Tylenol helyi neve. Az egyik eladó elmondta, hogy bár a koronavírus megjelenése óta volt némi hiány a gyógyszerből, a helyzet mostanra lett igazán súlyos, a kereslet az elmúlt két hétben ugrott meg igazán.

„Néhány vevőnk elárulta, hogy Kínába akarja küldeni a gyógyszert a rokonainak és a barátainak, az ott kialakult helyzet miatt” – nyilatkozta a csak Linként azonosított eladó.

Sokan pedig elővigyázatosságból akarnak feltankolni, mert a közeljövőben Kínába terveznek utazni, mondta el egy másik gyógyszerész.

Ausztráliában is jelentős számú kínai él, akik az ABC News beszámolója szerint szintén elkezdtek gyógyszert küldeni az otthon maradottaknak. A Sydneyben élő Fan Yi elmondta a lapnak, hogy több tucat doboz fájdalomcsillapítót adott postára a Sanghajban élő, hetvenes éveikben járó szüleinek. Ezt teszik az ismerősei is, így a lap szerint félő, hogy az országban is hiány lesz.