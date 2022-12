Szerbia távol marad az EU–Nyugat-Balkán-csúcstól, mivel Koszovó részt vesz a találkozón

A szerb elnök, Aleksandar Vucic nem lesz ott az EU–Nyugat-Balkán-csúcson, mivel Koszovó tisztviselői is jelen lesznek. Szerbia azt is nehezményezi, hogy a találkozón szóba kerül majd Koszovó uniós vízumliberalizációja és uniós csatlakozási kérelmének benyújtása is. A rendszámtáblavita óta az is tovább élezte a két ország közötti ellentéteket, hogy a koszovói miniszterelnök egy nem Belgrád-párti szerb politikust nevezett ki kisebbségi miniszternek.

3 órája | Szerző: MTI/VG

3 órája | Szerző: MTI/VG

Aleksandar Vucic szerb elnök nem vesz részt a jövő heti tiranai csúcson, amelyet az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok vezetői részvételével tartanak – közölte a belgrádi Pink Televízió pénteken. Fotó: Bloomberg / Getty Images A szerb elnök egy csütörtök esti interjúban jelentette ki, hogy nem hajlandó elmenni az EU–Nyugat-Balkán-csúcsra, mert Koszovó vezetői is ott lesznek, és szóba kerül majd Koszovó uniós vízumliberalizációja és uniós csatlakozási kérelmének benyújtása is. Mint mondta: a koszovói kormány olyan döntéseket hozott, amelyek Szerbia számára nem elfogadhatók, legutóbb éppen csütörtökön, amikor Albin Kurti miniszterelnök egy nem Belgrád-párti szerb politikust nevezett ki kisebbségi miniszternek. Korábban a koszovói kormány munkájában a Belgrádhoz hű Szerb Lista politikusai vettek részt, ám ők november elején a két entitás közötti rendszámtáblavita miatt lemondtak, és elhagyták az intézményeket. Nenad Rasic, a Haladó Demokrata Párt (PDP) politikusa nem került be a parlamentbe a legutóbbi választáson, és nem ért egyet azzal, hogy a koszovói szerbeknek minden lépésüket össze kellene hangolniuk a belgrádi döntésekkel. Aleksandar Vucic az interjúban terrorista söpredéknek nevezte Albin Kurtit, és kijelentette: a lehető legrosszabb döntést hozta meg, amikor „ezt a legalja bitangot” nevezte ki miniszternek. Véleménye szerint ez is azt jelzi, hogy Albin Kurti azt szeretné elérni, hogy ne maradjanak szerbek Koszovóban. Koszovó 2008-ban vált függetlenné Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Koszovóban mintegy százezer szerb él, az ország északi részén körülbelül ötvenezer főre tehető nagyobb tömböt képeznek.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek