Tagadja Phenjan, hogy ők fegyvereznék fel az orosz katonákat

Semmilyen fegyvert nem szállított az orosz hadseregnek Észak-Korea. Ezt a kommunista ország hírügynöksége, a KCNA közölte azt követően, hogy több japán újság is arról számolt be: Észak-Korea jelentős mennyiségű lőszert szállított le novemberben vonaton keresztül Oroszországba, köztük tüzérségi lövedékeket is. Ezeket pedig a hírek szerint újabb szállítmányok követhetik.

Fotó: AFP

A KCNA állami hírügynökség által közzétett külügyminisztériumi közlemény szerint ez hazugság, és nem is éri meg rá több szót vesztegetni, mivel Phenjan semmilyen fegyvert nem adott át az orosz hadseregnek.

Arra a hírre viszont nem reagáltak, amely szerint az Egyesült Államok azzal vádolta meg Kim Dzsongun rezsimjét, hogy nem az orosz hadseregnek, hanem a rettegett zsoldoscsapatnak, a Wagner-csoportnak adtak át fegyvereket.

Ez a csoport az invázió megindítása óta harcol Ukrajnában, és a szerepe kulcsfontosságú abban a tekintetben, hogy jóval szervezettebbek és hatékonyabbak, mint az orosz hadsereg egységei, így gyakorlatilag jó ideje csak ők tudtak eredményt felmutatni a háborúban.

Ehhez ugyanakkor friss emberekre és fegyverekre is szükségük van. A gyanú már régóta fennállt, miszerint diktatúráktól szerzik be a felszerelésüket, de a Fehér Ház csak csütörtökön jelentette ki határozottan, hogy ez így van.

A jelentések szerint a Wagner-csoport komoly összegeket áldoz az ukrajnai invázióra, a Moscow Times cikke szerint havonta 100 millió dollárt költenek a hadműveletekre. A sikereik miatt ráadásul egyre többen féltékenyek rájuk Moszkvában is, hiszen már szinte fontosabbak Vlagyimir Putyinnak, mint a hadügyminisztérium.