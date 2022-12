Súlyos csapást mért a rettegett Wagner-csoportra Ukrajna

Rakétákkal semmisítettek meg egy hotelt Luhanszk régióban az ukrán hadsereg tüzérei, a szállodában a régió ukrán kormányzója, Szerhij Hajdaj szerint a rettegett orosz zsoldossereg, a Wagner-csoport katonái aludtak éppen. Kijev szerint súlyos csapást mértek a Wagnerre, a BBC azonban megjegyzi: hivatalosan nem sikerült megerősíttetni, hogy valóban a zsoldosokat szállásolták el a sztahanovi hotelben.

Ukrajnában a hét végén is folytak a harcok, az orosz hadsereg elsősorban a déli városokat, főleg Odesszát bombázta, míg az ukránok a megszállt Melitopolt lőtték. Moszkva szerint a donbászi frontvonal egészén sikerült előrenyomulniuk az elmúlt napokban, igaz, a szakadárok vezetője,

Gyenyisz Pusilin szerint ez naponta mindössze 100-200, néhol pedig csak 10-20 métert jelent.

A háború jelenlegi legvéresebb csatája még mindig Artemovszknál zajlik, itt annak ellenére sem törtek át az oroszok, hogy már hetek óta erre a településre koncentrálnak leginkább. Az ukránok még kitartanak, ugyanakkor mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett el a térségben. Közben az orosz RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán hadsereg erősíti egységeit a régióban, így várhatóan nem adják fel a területet.

Kijev a BBC cikke szerint most elsősorban Melitopolra koncentrál, ha ugyanis sikerülne visszafoglalni a várost, kettévágnák az orosz hadsereget, és megnyílna az út a Krím felé. Ehhez persze az oroszoknak is lesz egy-két szavuk, hiszen, bár innen több egységet is elvontak, a maradék erők beásták magukat, ráadásul a várostól több mint 30 kilométerre húzódik a front, azaz nem lesz könnyű eljutniuk oda az ukrán erőknek.