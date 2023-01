Az olasz csendőrség, azaz a carabinieri a palermói ügyészséggel együttműködve azonosította Matteo Messina Denaro maffiavezér rejtekhelyét, miután a Cosa Nostra tagját, a harminc éve keresett maffiózót hétfőn letartóztatták a palermói Maddalena klinikán – számolt be róla az ANSA olasz hírportál.

A maffiafőnök elfogása utána a Cosa Nostra fészkét is kifüstölték a carabinierik.

Fotó: Alessandro Fucarini / AFP

A csendőrség közleményéből kiderült, hogy a Cosa Nostra egy magas rangú tagját, Messina Denaro egyik segítőjét, Giovanni Luppinót szintén letartóztatták.

Az eddigi információk szerint a maffiavezér búvóhelye a Palermótól nem messze található Campobello belvárosában van. A házkutatásokat Paolo Guido helyettes ügyész vezette, aki személyesen is részt vett az egész éjjel tartó razziázásban.

Il covo dove si nascondeva il boss #MatteoMessinaDenaro a Campobello di Mazara è di proprietà di Andrea Bonafede, lo stesso titolare della carta d’identità falsificata utilizzata dal super latitante di #MAFIA https://t.co/yaAVD3KNev — Gds.it (@GDS_it) January 17, 2023

Arról egyelőre nincs információ, hogy mit találtak a maffiafőnök rejtekhelyén, amit a szökésének utolsó időszakában használt. A 11 ezer lakosú Campobello csupán nyolc kilométerre található Castelvetranótól, Messina Denaro és családja szülőhelyétől.

A rejtekhelyhez messinai nyomozóosztály emberei 8.30-kor érkeztek. Denaro egy olyan házban élt, amely az elmúlt hónapokban a tulajdonosok elköltözése miatt lakatlan volt.

A hírhedt maffiavezért, Matteo Messina Denarót hétfőn tartóztatták le.

Fotó: AFP

A maffiavezért a hírek szerint a L’Aquilában lévő börtönben tartják fogva. Ez a legmagasabb biztonsági fokozatú intézmények közé tartozik, más prominens személyiségek is raboskodtak ott. Az elhelyezés azért is volt indokolt, mert a város kórházában működik egy jó színvonalú rákközpont is. Ennek alapján ki lehet következtetni, hogy milyen betegséggel kezelhették a kórházban elfogott maffiózót.

Az ügy részeként nyomoznak Alfonso Tumbarello után is, a 70 éves orvos kezelte az Andrea Bonafede álnéven kórháza látogató Denarót. Tumbarello Campobello di Mazarából származik, és évtizedekig háziorvos volt a faluban, tavalyi nyugdíjba vonulásáig. Kezelőorvosa volt az igazi Andrea Bonafedének is.