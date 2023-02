Oroszország kiutasította az észt nagykövetet

Kedden jár le a Margus Laidre moszkvai észt nagykövet távozására kijelölt idő. A diplomatát kiutasították Oroszországból, Margus az első nagykövet, akit Moszkva kiutasított az ukrajnai invázió kezdete óta.

Fotó: Twitter

Még augusztusban Észtország megtiltotta az orosz polgárok beutazását, majd később az orosz diplomaták felét hazaküldte.

Erre válaszul döntött úgy Moszkva, hogy kiutasítja az észt nagykövetet, és russzofóbnak bélyegezte Tallinnt.

Ezt követően Észtország, illetve Lettország is kiutasította az orosz nagyköveteket, azóta az országok csak ügyvivőkön keresztül tartják a kapcsolatot.

Tallinn és Moszkva viszonya azért is romlott meg ilyen nagy mértékben, mivel Észtország Ukrajna egyik legnagyobb támogatója az oroszok elleni harcban. Január 11-én NATO-gyűlés volt Tallinnban, ahol a védelmi szövetség egy újabb fegyvercsomagot szavazott meg Kijev számára. Emellett Észtország saját szakállára is küld fegyvereket Ukrajnába, többek között tarackokat, páncéltörőket és lőszert is.

A Foreign Brief azt írta, hogy nem kell a kapcsolatok további romlására számítani, viszont belátható időn belül a viszony nem fog elmozdulni a mélypontról. Az országban a társadalmi feszültség is erősödik, mivel az észt lakosság negyede orosz nemzetségűnek vallja magát, ők főként az Oroszországgal határos területeken élnek. Annyi biztos, hogy Észtország fenn kívánja tartani az eddigi álláspontját Oroszországgal szemben, és aktívan támogatni fogja Ukrajnát.