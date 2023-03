Végleg feladhatják az oroszok Bahmut ostromát, a csapatokat már más irányba küldték

Több mint fél évnyi véres ostrom után úgy tűnik vesztesen kerülhet ki Oroszország a bahmuti csatából. A legfrissebb hírszerzési információk szerint az orosz offenzíva annyira lelassult, szinte teljesen megtorpant, hogy Moszkvában már arról beszélnek, teljesen feladhatják az elfoglalhatatlannak ítélt várost.

Fotó: Olga Maltseva

Erről az amerikai háborútudománnyal foglalkozó agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) is írt legfrissebb elemzésében. A portál szerint március 21 lehetett a fordulópont az ostromban, mert akkor tudtak áttörni az ukrán erők az orosz harapófogón és több területet is felszabadítottak, enyhítve ezzel a hetek óta nehezedő nyomáson.

Az ISW szerint a Bahmut és a Vuhledar elleni támadások jelentősen megritkultak az elmúlt két napban és várhatóan akár teljesen megszűnhetnek: az oroszok tehát kivonulhatnak a területről és más irányban folytathatják a háborút.

Ez az irány könnyen lehet, hogy Avgyijivka és Marjinka városának elfoglalása lehet, mert ezen települések ellen viszont növelték támadásaik számát az oroszok. Előbbi bekerítésére már konkrét lépéseket is tettek, egyelőre viszont itt sem jártak átütő sikerrel.

Ugyanakkor az ISW szerint az oroszok még nem vetették be például a nemrég Fehéroroszországból a luhanszki régióba vezényelt, második gépesített dandárt, amely tankokkal segíthetné a gyalogság támadásait. Elképzelhető, hogy ezt egy nagyszabású, tavaszi hadjárathoz tartalékolja az orosz vezérkar.

Addig is a hírek szerint az oroszok előhozták a raktárakból a ma már ősréginek számító T-54 és T-55-ös tankokat, hogy azokkal pótolják a Bahmutnál aknára futott, vagy az ukránok által kilőtt páncélosokat. Ezek ugyan nem tudják felvenni a versenyt a modern fegyverekkel, de több védelmet nyújtanak a gyalogságnak, mintha pusztán puskákkal rohamoznák az ellenség állásait.