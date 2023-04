Orosz–ukrán háború 403. nap – friss hírek

Az RBC ukrán hírügynökség Olekszij Prokugyin, Herszon megye kormányzója Telegram-üzenetére hivatkozva azt közölte, hogy az orosz erők az utóbbi 24 órában 60 alkalommal intéztek rakéta- és tüzérségi támadásokat a régió ellen, a megye azonos nevű székhelye, Herszon ellen hatszor.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az RBC hozzátette, hogy az éjszaka folyamán robbanásokat is lehetett hallani. A támadások közül 26 lakónegyedeket ért, egy civil meghalt. A dél-ukrajnai Herszon megyében lévő Beriszlav városát is találat érte, egy nő megsérült, több lakóház megrongálódott - közölte vasárnap a járási katonai adminisztráció vezetője, Volodimir Litvinov. A térségből áramkimaradást is jelentettek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap arról tájékoztatott, hogy előző nap ismét több mint tíz ezer ukrajnai menekült érkezett Magyarországra.

Közben pattanásig feszült a politikai helyzet amiatt is, hogy szombattól Oroszország tölti be az ENSZ Biztonsági Tanácsának soros elnöki tisztét, amit a világ az abszurdítás új szintjének nevez. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök dühös videóüzenetet tett közzé e tárgyban, ahogy fogalmazott: miközben az orosz támadásokban pénteken egy ötéves kisfiú vesztette életét, az oroszok éppen elfoglalják a BT elnöki székét, ami jól mutatja, hogy ezen intézmények működésképtelenek.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a nemzetközi közösség arculcsapásaként jellemezte a helyzetet, és az intézmény azonnali reformjára szólított fel.

Az ügyben az Egyesült Államok is felszólalt, önmérsékletre szólítva fel Oroszországot, ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy mindez nem arra irányult, hogy bármilyen módon megakadályozzák Moszkvát az elnöki tisztség elfoglalásában.

