Balesetben életét vesztette a rekordhalmozó extrémsportoló, Felix Baumgartner

Balesetben meghalt Felix Baumgartner. Az 56 éves osztrák extrémsportoló csütörtökön motoros siklóernyőjével zuhant le a kelet-olaszországi Porto Sant'Elpidióban – erősítette meg az olasz tűzoltóság.

Felix Baumgartner (1969 – 2025) / Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

A helyi hatóságok az APA osztrák hírügynökség megkeresésére közölték, hogy a férfi hirtelen rosszul lett és elvesztette irányítását motoros siklóernyője felett, és lezuhant egy szálloda medencéjébe. A mentősök szerint a helyszínen életét vesztette.

A baleset során a hotel egyik alkalmazottja is megsérült a nyakán, kórházba kellett szállítani. A mentősök szerint a tragédia akár jóval nagyobb méreteket is ölthetett volna, mivel a történtek idején számos ember tartózkodott az úszómedence térségében, sok gyermek is.

Baumgartner feleségét, aki szintén a térségben tartózkodott, elsőként értesítették férje haláláról.

Felix Baumgartner rekordjai

A világhírű extrémsportoló egyebek között azzal vált ismertté, hogy 2012. október 14-én mintegy 39 kilométeres magasságból ugrott ki, és ejtőernyős ugrás során elsőként átlépte a hangsebességet, bekerülve a rekordok Guinness-könyvébe is.

Ezen kívül ő volt az első ember, aki motoros segítség nélkül repülte át a Nagy-Britanniát Európával összekötő La Manche csatornát, valamint ő érte el siklóernyőzéssel a legmagasabb sebességet.