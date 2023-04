Egy jobboldali többséggel az Európai Parlament (EP) következő ciklusában talán új korszak kezdődhetne – emelte ki Varga Judit igazságügyi miniszter az olasz Libero című napilapban vasárnap megjelent interjújában, amit az MTI szemlézett.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Varga Judit Olaszország távolmaradását a magyar gyermekvédelmi törvény elleni perhez csatlakozó tizenöt uniós tagállamtól úgy értékelte: az olasz kormány egyedül is meg tudta érteni, hogy Magyarországnak ebben a jogvitában szilárd érvei vannak. Az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban – emlékeztetett – a magyar gyermekvédelmi törvény egyértelműen kimondja: a szülők és a családok joga, hogy filozófiai és pedagógiai meggyőződésüknek megfelelően döntsenek gyermekeik neveléséről. Ezért nincs ellentmondás a törvény és az európai jogszabályok között.

Az igazságügyi miniszter reményeit fejezte ki, hogy az Európai Unió Bírósága elismeri a magyar érveket.

A jogállamiságnak az EU-ban is érvényesülnie kell

– emelte ki, hozzátéve, a vita folyamatban van, hosszú lesz, és nem számít ítéletre az idén.

Arról is beszélt: a kétoldalú kapcsolatok a jelenlegi olasz kormánykoalíció pártjaival és Giorgia Melonival már a politikus miniszterelnökké válása előtt is jók voltak, és meg is maradtak annak. Sok stratégiai kérdésben, például a bevándorlási politikában és a családok védelmében egyetértés van. Fontosnak nevezte, hogy az olasz kormányfő erős maradjon, hogy együtt tudjanak fellépni az Európai Tanácsban a konzervatív értékek védelmében.

Az orosz kapcsolatokat Varga Judit pragmatikus kérdésnek nevezte. Ha energiát akarunk biztosítani Magyarországnak, akkor üzletelni kell Moszkvával – jelentette ki. Rámutatott: az országnak nincs tengeri kijárata, és bár az elmúlt évtizedekben a konzervatív kormány mindent megtett azért, hogy összeköttetéseket hozzon létre a környező országokkal, a Szlovákiával és Ausztriával összekötő gázvezetékek nem változtatnak azon a tényen, hogy a fő forrás még mindig az orosz gáz.

Dolgozunk rajta, de nem áll szándékunkban az Oroszországtól való függőségünket az Egyesült Államoktól való függőségre váltani

– közölte, megjegyezve, Magyarországnak és Európának is az az érdeke, hogy legalább öt-hat beszállítója legyen.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország stratégiai pozíciója független a gáztól.

Az ország az Egyesült Államok partnere, NATO- és EU-tag, és továbbra is az kíván maradni, de kompromisszum nélkül nem védhetjük meg nemzeti érdekeinket

– jelentette ki Varga Judit.