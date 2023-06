Oroszbarát hekkerek támadták meg a svájci kormány honlapjait

Kibertámadás miatt elérhetetlen volt hétfő délelőtt a svájci kormány több hivatalos internetes oldala, valamint a szövetségi állammal kapcsolatban álló több nagyvállalat oldala is – számolt be róla az ottani kabinet. A közlemény szerint terheléses támadás történt, amelyet gyorsan észleltek, így az oldalak elérhetőségét helyreállították, adatvesztés nem volt. A Svájci Nemzeti Kiberbiztonsági Központ vizsgálatot indított, és intézkedési tervet dolgoz ki a hasonló esetek elkerülése érdekében.

Fotó: Shutterstock

A támadást az oroszbarát NoName hekkercsoport vállalta magára, amely a múlt héten a svájci parlament oldalát is megtámadta, és a Telegram üzenetküldő applikáción az akcióról azt írta, így fejezték ki köszönetüket a svájci oroszgyűlölőknek azért, hogy csatlakoztak egy Oroszország ellen hozott újabb európai uniós szankciócsomaghoz.

Egy harmadik, június elején elkövetett kibertámadás ügyében szintén nyomoznak a svájci hatóságok; azt a Play nevű hekkercsoport követte el az Xplain AG ellen, amely belbiztonsági célra felhasználható informatikai megoldásokkal foglalkozik.

Az attak több regionális és szövetségi hivatalt érintett. A Play csoport egy zsarolóvírus segítségével jelentős mennyiségű adatot is eltulajdonított, amelynek visszaszolgáltatásáért váltságdíjat kért, nyomásgyakorlásként pedig közzé is tette a megszerzett adatok egy részét. Andreas Löwinger, az Xplain igazgatója az AFP hírügynökségnek azt mondta, cégük nem lépett kapcsolatba a hekkerekkel, és a váltságdíj kifizetésére is nemet mondott.

A Play szintén nem ismeretlen Svájcban, mert korábban két médiavállalat, az NZZ és a CH Media ellen is követett el kibertámadásokat.