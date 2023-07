Az orosz–ukrán háború 516. napja – friss hírek

A konfliktus szélesedése: Oroszország és Ukrajna kölcsönös tengeri blokádot jelentett be – Grúzia is érintett Az oroszok által bevezetett tengeri blokád elsősorban az ukrán kikötők gabonaszállításait akadályozná, de meggátolja a segélyszállítmányok vízi úton történő beérkezését is. A blokáddal Grúzia is érintett lett a háborúban.