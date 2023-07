Kazettás bombákkal találtak el egy orosz újságírócsoportot az ukránok

Július 22-én délután az Ukrán Fegyveres Erők egységei tüzérségi csapást mértek az Izvesztyija Tájékoztatási Központ és a RIA Novosztyi ügynökség újságíróinak egy csoportjára – közölte az Izvesztija. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatására hivatkozva azt írták, hogy az ukrán fegyveres erők kazettás lőszerrel csaptak le, s ezek becsapódása következtében négy újságíró szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket. Az evakuálás során a RIA Novoszty újságírója, Rosztyiszlav Zsuravlev belehalt a sérüléseibe.

Fotó: Izvesztyija

Az olasz Nova.news már Jevgenyij Balickij, a Zaporozzsjai régió megbízott kormányzójára hivatkozva számolt be arról, hogy a RIA Novosztyi orosz hírügynökség haditudósítója, Rosztyiszlav Zsuravlev meghalt, amikor az ukrán fegyveres erők egy Vasziljevkából Vlagyimirovka faluba tartó polgári járművet ágyúztak. Ugyanebben a robbantásban az Izvesztyija című orosz lap két újságírója is megsérült. Erről maga az orosz újság számolt be. A RIA Novosztyi másik tudósítója, Konsztantyin Mihalcsevszkij is megsebesült.

Eközben az ukrán fegyveres erők megerősítették, hogy sikeresen támadtak – drónok segítségével – egy olajraktárat és az orosz hadsereg katonai bázisát a Krím félszigeten. Amíg az orosz erők el nem oltják a tüzet, a félsziget nagy részén az összes vonat áthaladását blokkolják. Ami a katonai bázist illeti, pontosan egy repülőtérről van szó, amelyet a kilencvenes évek közepén hagytak el.